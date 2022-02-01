https://sputnik-georgia.ru/20220201/izbranie-predsedatelya-tsik-gruzii-otlozheno-na-dve-nedeli-264071196.html

Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели

Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели

Более десяти депутатов от правящей силы болеют коронавирусом и их голосов может не хватить для кворума, заявил глава фракции 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T23:00+0400

2022-02-01T23:00+0400

2022-02-01T23:00+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Парламент Грузии принял решение отложить вопрос избрания председателя Центральной избирательной комиссии до пленарной недели 14-18 февраля.Голосование за кандидатов в председатели ЦИК Георгия Каландаришвили и Тенгиза Тевзадзе должно было пройти на этой неделе.С инициативой о переносе вопроса выступил председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, который сообщил, что 12 депутатов от правящей силы болеют коронавирусом и их голосов может не хватить для кворума.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии >>Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, цик грузии, мамука мдинарадзе