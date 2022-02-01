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Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели
Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели
Более десяти депутатов от правящей силы болеют коронавирусом и их голосов может не хватить для кворума, заявил глава фракции 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T23:00+0400
2022-02-01T23:00+0400
2022-02-01T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Парламент Грузии принял решение отложить вопрос избрания председателя Центральной избирательной комиссии до пленарной недели 14-18 февраля.Голосование за кандидатов в председатели ЦИК Георгия Каландаришвили и Тенгиза Тевзадзе должно было пройти на этой неделе.С инициативой о переносе вопроса выступил председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, который сообщил, что 12 депутатов от правящей силы болеют коронавирусом и их голосов может не хватить для кворума.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии >>Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, мамука мдинарадзе
Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели
Более десяти депутатов от правящей силы болеют коронавирусом и их голосов может не хватить для кворума, заявил глава фракции
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Парламент Грузии принял решение отложить вопрос избрания председателя Центральной избирательной комиссии до пленарной недели 14-18 февраля.
Голосование за кандидатов в председатели ЦИК Георгия Каландаришвили и Тенгиза Тевзадзе должно было пройти на этой неделе.
С инициативой о переносе вопроса выступил председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, который сообщил, что 12 депутатов от правящей силы болеют коронавирусом и их голосов может не хватить для кворума.
Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.
Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
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