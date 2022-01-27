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Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии

Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии

Несмотря на одобрение одного из двух кандидатов, обе кандидатуры будут вынесены на голосование на пленарном заседании 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T23:25+0400

2022-01-27T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии после обсуждения, длившегося почти 8 часов, одобрил кандидатуру действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили на пост председателя Центральной избирательной комиссии.Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу представила парламенту кандидатуры Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО "Платформа 2020" Тенгиза Тевзадзе.Оба кандидата представили свое видение развития Центральной избирательной комиссии и ответили на вопросы членов комитета.Если вопросы к Каландаришвили в основном касались последних выборов, то Тевзадзе пришлось отвечать на вопросы не только по реформам, но и по оценке выборов его организации и даже его блога.Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность >>Слушание кандидатов проходило практически только в присутствии представителей правящей партии. Большинство оппозиционных партий бойкотируют работу парламента.Несмотря на одобрение одного из двух кандидатов, обе кандидатуры будут вынесены на голосование на пленарном заседании.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.Все "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии >>На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Президент Грузии в конце декабря 2021 года объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов. Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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