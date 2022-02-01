https://sputnik-georgia.ru/20220201/komitety-parlamenta-gruzii-rassmotreli-dva-kreditnykh-soglasheniya-264060207.html

Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения

Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения

Согласно рассматриваемым документам, Грузия получит кредиты на инфраструктурные проекты в регионах страны 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T18:14+0400

2022-02-01T18:14+0400

2022-02-01T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Два международных кредитных соглашения на общую сумму 135 миллионов евро были рассмотрены на совместном заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике и комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.Первое финансовое соглашение между Грузией и Европейским инвестиционным банком касается строительства оптоволоконной телекоммуникационной сети в селах Грузии, в том числе в высокогорной местности.Как заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, это соглашения, подписанные правительством Грузии с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в августе прошлого года, согласно которым каждая сторона предоставит Грузии по 34 миллиона евро в качестве кредита.Депутаты также обсудили ратификационный документ "Кредитное соглашение между Грузией и Азиатским банком развития", который предусматривает выделение Азиатским банком развития (АБР) 101 миллиона евро на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и Тбилиси.Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры >>Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, оба комитета одобрили ратификацию рассматриваемых соглашений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, парламент грузии, европейский инвестиционный банк, азиатский банк развития (абр)