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Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения
Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения
Согласно рассматриваемым документам, Грузия получит кредиты на инфраструктурные проекты в регионах страны 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T18:14+0400
2022-02-01T18:14+0400
экономика
новости
грузия
парламент грузии
европейский инвестиционный банк
азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Два международных кредитных соглашения на общую сумму 135 миллионов евро были рассмотрены на совместном заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике и комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.Первое финансовое соглашение между Грузией и Европейским инвестиционным банком касается строительства оптоволоконной телекоммуникационной сети в селах Грузии, в том числе в высокогорной местности.Как заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, это соглашения, подписанные правительством Грузии с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в августе прошлого года, согласно которым каждая сторона предоставит Грузии по 34 миллиона евро в качестве кредита.Депутаты также обсудили ратификационный документ "Кредитное соглашение между Грузией и Азиатским банком развития", который предусматривает выделение Азиатским банком развития (АБР) 101 миллиона евро на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и Тбилиси.Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры &gt;&gt;Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, оба комитета одобрили ратификацию рассматриваемых соглашений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, парламент грузии, европейский инвестиционный банк, азиатский банк развития (абр)

Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения

18:14 01.02.2022
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно рассматриваемым документам, Грузия получит кредиты на инфраструктурные проекты в регионах страны
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Два международных кредитных соглашения на общую сумму 135 миллионов евро были рассмотрены на совместном заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике и комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.
Первое финансовое соглашение между Грузией и Европейским инвестиционным банком касается строительства оптоволоконной телекоммуникационной сети в селах Грузии, в том числе в высокогорной местности.
Как заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, это соглашения, подписанные правительством Грузии с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в августе прошлого года, согласно которым каждая сторона предоставит Грузии по 34 миллиона евро в качестве кредита.

"В прошлом году в рамках этого проекта были подготовлены тендерные документы, в этом году будут объявлены тендеры, и проект будет реализован по всей Грузии. Строительство 5000-километровой волоконно-оптической телекоммуникационной сети должно завершиться к 2025 году", - заявил Какауридзе.

Депутаты также обсудили ратификационный документ "Кредитное соглашение между Грузией и Азиатским банком развития", который предусматривает выделение Азиатским банком развития (АБР) 101 миллиона евро на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и Тбилиси.
Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры >>
Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, оба комитета одобрили ратификацию рассматриваемых соглашений.
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