https://sputnik-georgia.ru/20220201/komitety-parlamenta-gruzii-rassmotreli-dva-kreditnykh-soglasheniya-264060207.html
Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения
Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения
Согласно рассматриваемым документам, Грузия получит кредиты на инфраструктурные проекты в регионах страны 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T18:14+0400
2022-02-01T18:14+0400
2022-02-01T18:14+0400
экономика
новости
грузия
парламент грузии
европейский инвестиционный банк
азиатский банк развития (абр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250967983_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a28e53dc6479c6c558629102d222548.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Два международных кредитных соглашения на общую сумму 135 миллионов евро были рассмотрены на совместном заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике и комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.Первое финансовое соглашение между Грузией и Европейским инвестиционным банком касается строительства оптоволоконной телекоммуникационной сети в селах Грузии, в том числе в высокогорной местности.Как заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, это соглашения, подписанные правительством Грузии с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в августе прошлого года, согласно которым каждая сторона предоставит Грузии по 34 миллиона евро в качестве кредита.Депутаты также обсудили ратификационный документ "Кредитное соглашение между Грузией и Азиатским банком развития", который предусматривает выделение Азиатским банком развития (АБР) 101 миллиона евро на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и Тбилиси.Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры >>Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, оба комитета одобрили ратификацию рассматриваемых соглашений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250967983_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a52afe358d00a1056ab52bc6d5989565.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, парламент грузии, европейский инвестиционный банк, азиатский банк развития (абр)
Комитеты парламента Грузии рассмотрели два кредитных соглашения
Согласно рассматриваемым документам, Грузия получит кредиты на инфраструктурные проекты в регионах страны
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Два международных кредитных соглашения на общую сумму 135 миллионов евро были рассмотрены на совместном заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике и комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.
Первое финансовое соглашение между Грузией и Европейским инвестиционным банком касается строительства оптоволоконной телекоммуникационной сети в селах Грузии, в том числе в высокогорной местности.
Как заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, это соглашения, подписанные правительством Грузии с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в августе прошлого года, согласно которым каждая сторона предоставит Грузии по 34 миллиона евро в качестве кредита.
"В прошлом году в рамках этого проекта были подготовлены тендерные документы, в этом году будут объявлены тендеры, и проект будет реализован по всей Грузии. Строительство 5000-километровой волоконно-оптической телекоммуникационной сети должно завершиться к 2025 году", - заявил Какауридзе.
Депутаты также обсудили ратификационный документ "Кредитное соглашение между Грузией и Азиатским банком развития", который предусматривает выделение Азиатским банком развития (АБР) 101 миллиона евро на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и Тбилиси.
Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, оба комитета одобрили ратификацию рассматриваемых соглашений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.