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Названа дата промежуточных выборов в Грузии
Названа дата промежуточных выборов в Грузии
Парламентские промежуточные выборы пройдут в Рустави, где избиратели будут выбирать своего мажоритарного депутата 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T21:48+0400
2022-02-01T21:48+0400
2022-02-01T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Промежуточные выборы в парламент и в органы местной власти пройдут в Грузии 2 апреля, решение обнародовано на сайте ЦИК Грузии.По данным ЦИК, парламентские промежуточные выборы пройдут в округе Рустави, где избиратели будут выбирать своего мажоритарного депутата.Что касается промежуточных выборов в местные власти, то они пройдут Батуми.Промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента от Рустави понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении >>Что касается мажоритарных выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, батуми, рустави, цик грузии, промежуточные парламентские выборы
Названа дата промежуточных выборов в Грузии
Парламентские промежуточные выборы пройдут в Рустави, где избиратели будут выбирать своего мажоритарного депутата
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik.
Промежуточные выборы в парламент и в органы местной власти пройдут в Грузии 2 апреля, решение обнародовано на сайте ЦИК Грузии
.
По данным ЦИК, парламентские промежуточные выборы пройдут в округе Рустави, где избиратели будут выбирать своего мажоритарного депутата.
Что касается промежуточных выборов в местные власти, то они пройдут Батуми.
Промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента от Рустави понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.
Что касается мажоритарных выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.
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