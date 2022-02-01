https://sputnik-georgia.ru/20220201/perevesti-sotrudnikov-na-udalenku-rekomendovano-rabotodatelyam-v-rossii-264070547.html
Перевести сотрудников на удаленку рекомендовано работодателям в России
Перевести сотрудников на удаленку рекомендовано работодателям в России
Перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач, напомнил Минтруд РФ 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T22:34+0400
2022-02-01T22:34+0400
2022-02-01T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Максимально возможное число работников перевести на удаленную работу рекомендовано Трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) России.По информации пресс-службы Минтруда РФ, рекомендации даны из-за роста заболеваемости коронавирусом.За минувшие сутки в России выявили 125 836 новых случаев COVID-19, в целом за пандемию — 11 986 913, умерли 332 012 человек.Согласно сообщению Минтруда, численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможностей.Стали известны главные симптомы "стелс-омикрона" >>В Минтруда также напомнили, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают порядка трех миллионов человек.Власти неоднократно говорили, что не видят поводов для нового локдауна, но указывали на необходимость соблюдать уже введенные меры: не нарушать масочный режим, держать социальную дистанцию, для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями — избегать мест массового скопления людей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, минтруда рф, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Перевести сотрудников на удаленку рекомендовано работодателям в России
22:34 01.02.2022 (обновлено: 22:37 01.02.2022)
Перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач, напомнил Минтруд РФ
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Максимально возможное число работников перевести на удаленную работу рекомендовано Трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) России.
По информации пресс-службы Минтруда РФ, рекомендации даны из-за роста заболеваемости коронавирусом.
За минувшие сутки в России выявили 125 836 новых случаев COVID-19, в целом за пандемию — 11 986 913, умерли 332 012 человек.
Согласно сообщению Минтруда, численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможностей.
В Минтруда также напомнили, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают порядка трех миллионов человек.
Власти неоднократно говорили, что не видят поводов для нового локдауна, но указывали на необходимость соблюдать уже введенные меры: не нарушать масочный режим, держать социальную дистанцию, для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями — избегать мест массового скопления людей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.