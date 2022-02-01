https://sputnik-georgia.ru/20220201/raspisanie-olimpiady-v-pekine-2022-figurnoe-katanie-lyzhi-khokkey-biatlon-264056790.html

Расписание Олимпиады в Пекине 2022: фигурное катание, лыжи, хоккей, биатлон

Расписание Олимпиады в Пекине 2022: фигурное катание, лыжи, хоккей, биатлон

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T16:29+0400

2022-02-01T16:29+0400

2022-02-01T16:49+0400

спорт

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пекин

хоккей

фигурное катание

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На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).Сборная России, которая будет выступать под флагом Олимпийского комитета (ОКР), третья по численности спортсменов – 212. Россиян опережают Канада (215) и США (222).Что касается сборной Грузии, то наша страна на ОИ в Пекине будет представлена девятью атлетами в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.Впервые в истории зимних Игр грузинские фигуристы будут представлены во всех дисциплинах. В том числе и в командных соревнованиях.Расписание соревнований по фигурному катанию:4 февраля- командные соревнования, мужчины, короткая программа- командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец- командные соревнования, спортивные пары, короткая программа6 февраля- командные соревнования, женщины, короткая программа- командные соревнования, мужчины, произвольная программа7 февраля- командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа- командные соревнования, танцы на льду, произвольная программа- командные соревнования, женщины, произвольная программа- командные соревнования, итогКто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине >>8 февраля- мужчины, короткая программа10 февраля- мужчины, произвольная программа12 февраля- танцы на льду, ритм-танец14 февраля- танцы на льду, произвольная программа15 февраля- женщины, короткая программа17 февраля- женщины, произвольная программа18 февраля- спортивные пары, короткая программа19 февраля- спортивные пары, произвольная программаРасписание соревнования по лыжным гонкам:Хоккей, расписание выступлений сборных России:Женщины:Мужчины:Расписание соревнований по биатлону:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, россия, в мире, грузия, олимпийские игры, пекин, хоккей, фигурное катание