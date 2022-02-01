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Расписание Олимпиады в Пекине 2022: фигурное катание, лыжи, хоккей, биатлон
Расписание Олимпиады в Пекине 2022: фигурное катание, лыжи, хоккей, биатлон
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T16:29+0400
2022-02-01T16:49+0400
спорт
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грузия
олимпийские игры
пекин
хоккей
фигурное катание
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На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).Сборная России, которая будет выступать под флагом Олимпийского комитета (ОКР), третья по численности спортсменов – 212. Россиян опережают Канада (215) и США (222).Что касается сборной Грузии, то наша страна на ОИ в Пекине будет представлена девятью атлетами в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.Впервые в истории зимних Игр грузинские фигуристы будут представлены во всех дисциплинах. В том числе и в командных соревнованиях.Расписание соревнований по фигурному катанию:4 февраля- командные соревнования, мужчины, короткая программа- командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец- командные соревнования, спортивные пары, короткая программа6 февраля- командные соревнования, женщины, короткая программа- командные соревнования, мужчины, произвольная программа7 февраля- командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа- командные соревнования, танцы на льду, произвольная программа- командные соревнования, женщины, произвольная программа- командные соревнования, итогКто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине &gt;&gt;8 февраля- мужчины, короткая программа10 февраля- мужчины, произвольная программа12 февраля- танцы на льду, ритм-танец14 февраля- танцы на льду, произвольная программа15 февраля- женщины, короткая программа17 февраля- женщины, произвольная программа18 февраля- спортивные пары, короткая программа19 февраля- спортивные пары, произвольная программаРасписание соревнования по лыжным гонкам:Хоккей, расписание выступлений сборных России:Женщины:Мужчины:Расписание соревнований по биатлону:
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спорт, россия, в мире, грузия, олимпийские игры, пекин, хоккей, фигурное катание

Расписание Олимпиады в Пекине 2022: фигурное катание, лыжи, хоккей, биатлон

16:29 01.02.2022 (обновлено: 16:49 01.02.2022)
© photo: Sputnik / Anna Rotkoglo / Перейти в фотобанкОлимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
© photo: Sputnik / Anna Rotkoglo
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XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта
На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).
Сборная России, которая будет выступать под флагом Олимпийского комитета (ОКР), третья по численности спортсменов – 212. Россиян опережают Канада (215) и США (222).
Что касается сборной Грузии, то наша страна на ОИ в Пекине будет представлена девятью атлетами в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.
Впервые в истории зимних Игр грузинские фигуристы будут представлены во всех дисциплинах. В том числе и в командных соревнованиях.
Расписание соревнований по фигурному катанию:
4 февраля
- командные соревнования, мужчины, короткая программа
- командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец
- командные соревнования, спортивные пары, короткая программа
6 февраля
- командные соревнования, женщины, короткая программа
- командные соревнования, мужчины, произвольная программа
7 февраля
- командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа
- командные соревнования, танцы на льду, произвольная программа
- командные соревнования, женщины, произвольная программа
- командные соревнования, итог
Кто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине >>
8 февраля
- мужчины, короткая программа
10 февраля
- мужчины, произвольная программа
12 февраля
- танцы на льду, ритм-танец
14 февраля
- танцы на льду, произвольная программа
15 февраля
- женщины, короткая программа
17 февраля
- женщины, произвольная программа
18 февраля
- спортивные пары, короткая программа
19 февраля
- спортивные пары, произвольная программа
Расписание соревнования по лыжным гонкам:
5 февраля – женщины, скиатлон 2 х 7.5 км
6 февраля – мужчины, скиатлон, 2 х 15 км
8 февраля – женщины, спринт, свободный стиль, финал
8 февраля – мужчины, спринт, свободный стиль, финал
10 февраля – женщины, 10 км, классический стиль
11 февраля – мужчины, 15 км, классический стиль
12 февраля – женщины, эстафета 4 х 5 км, смешанная
13 февраля – мужчины, эстафета 4 х 10 км, смешанная
16 февраля – женщины, командный спринт, классический стиль, финал
16 февраля – мужчины, командный спринт, классический стиль, финал
19 февраля – мужчины, 50 км, свободный стиль, масс-старт
20 февраля – женщины, 30 км, свободный стиль, масс-старт
Хоккей, расписание выступлений сборных России:
Женщины:
4 февраля: Россия – Швейцария
5 февраля: США – Россия
7 февраля: Россия – Канада
8 февраля: Финляндия – Россия
Мужчины:
9 февраля: Россия – Швейцария
11 февраля: Дания – Россия
12 февраля: Чехия – Россия
16 февраля: четвертьфиналы
18 февраля: полуфиналы
19 февраля: матч за третье место
20 февраля: финал
Расписание соревнований по биатлону:
5 февраля - смешанная эстафета, 4 х 6 км
7 февраля – женщины, 15 км, индивидуальная гонка
8 февраля – мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11 февраля – женщины, 7.5 км, спринт
12 февраля – мужчины, 10 км, спринт
13 февраля – женщины, 10 км, гонка преследования
13 февраля – мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15 февраля – мужчины, эстафета 4 х 7.5 км
16 февраля – женщины, эстафета 4 х 6 км
18 февраля – мужчины, масс-старт 15 км
19 февраля – женщины, масс-старт 12.5 км
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