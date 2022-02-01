https://sputnik-georgia.ru/20220201/sbornaya-gruzii-po-futzalu-ustupila-rossii-v--finala-chempionata-evropy-264070168.html

Сборная Грузии по футзалу уступила России в ¼ финала чемпионата Европы

Сборная Грузии по футзалу уступила России в ¼ финала чемпионата Европы

В полуфинале, который состоится 4 февраля, сборная России встретится с Украиной 01.02.2022, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футзалу

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Национальная команда Грузии по футзалу проиграла сборной России 1:3 в ¼ финала чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Нидерландах.Российские футболисты владели заметным преимуществом на протяжении всего матча. Об этом свидетельствует и статистика – подопечные Сергея Скоровича нанесли больше 20 ударов в створ ворот. Если бы не голкипер сборной Грузии Звиад Купатадзе, счет был бы гораздо крупнее.Все основные события матча произошли во втором тайме. Артем Ниязов вывел россиян вперед на 23 минуте. Буквально через минуту Бруно Петри восстановил паритет, но счет 1:1 продержался до 28 минуты. После отличного розыгрыша углового Иван Чишкала вновь вывел Россию вперед.Сборная Грузии по футзалу улучшила свою позицию в рейтинге УЕФА >>Окончательный счет в матче установил все тот же Чишкала, забивший в пустые ворота. В надежде отыграться грузины выпустили пятого полевого игрока, но ошибка при позиционном нападении и точный удар Чишкала перечеркнули надежды подопечных Автандила Асатиани на дополнительное время.В полуфинале, который состоится 4 февраля, сборная России встретится с Украиной. Вторую путевку в финал между собой разыграют сборные Португалии (действующий чемпион Европы) и победитель пары Испания – Словакия.Стоит отметить, что сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории приняла участие в континентальном первенстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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