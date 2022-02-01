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Зарплата соцработникам в Грузии повышается с 1 февраля

Зарплата соцработникам в Грузии повышается с 1 февраля

На 60% будет увеличена заработная плата примерно одной тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 1 февраля — Sputnik. Социальным работникам Агентства социального обслуживания Грузии с 1 февраля увеличили заработную плату.В частности, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно одной тысяче сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, с 17 января отказывались выходить на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.Соцработники в Грузии прекратили забастовку: чего добились протестующие >>Соглашения с Минздравом удалось достичь 22 января, и забастовка была прекращена на следующих условиях: повышение зарплат на 40-60%, оплата декретного отпуска, оплата времени забастовки, обеспечение агентов транспортом, заключение долгосрочных контрактов и увеличение надбавок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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