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Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза
Больше всего из Грузии вывезено спиртных напитков, экспорт которых вырос на 18% 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T07:01+0400
2022-02-02T07:01+0400
2022-02-02T08:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции их Грузии достиг 1,1 миллиарда долларов, что на 124% выше показателя 2012 года, говорится в материалах на сайте Минсельхоза Грузии.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Грузинскую продукцию в 2021 году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом. Импорт в 2021 году составил более 10 миллиардов долларов, что на 25,1% больше по сравнению с 2020 годом.При этом по данным Минсельхоза, экспорт грузинского вина, чачи, бренди и других спиртных напитков принес доход 400 миллионов долларов, что на 18% выше чем в 2020 году.Новый рекорд - экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума >>Объем экспорта свежих фруктов составил 213 миллионов долларов, в том числе мандаринов вывезено на 26 миллионов долларов, а персиков и нектаринов – на 29 миллионов долларов.А вот объем экспорта свежих овощей составил 28 миллионов долларов. В основном это картофель (17 миллионов), зелень (4 миллиона) и томаты (3 миллиона).Кроме того, Грузия вывезла на продажу минеральных вод на 142 миллиона долларов, безалкогольных напитков с газом – на 58 миллионов, скот – на 33 миллиона, овец и коз – на 26 миллионов долларов.Он отметил, что надеется на сохранение тенденции роста экспорта и в будущем году.По данным на 2021 год основными статьями экспорта Грузии остаются медные руды и концентраты, ферросплавы и легковые автомобили.Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле >>При этом в стране сохраняется тенденция зависимости от импорта. Отрицательный торговый баланс страны в прошлом году составил 5,8 миллиарда долларов, что представляет собой 40,7% от всего внешнеторгового оборота.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, леван давиташвили, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза
07:01 02.02.2022 (обновлено: 08:47 02.02.2022)
Больше всего из Грузии вывезено спиртных напитков, экспорт которых вырос на 18%
ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции их Грузии достиг 1,1 миллиарда долларов, что на 124% выше показателя 2012 года, говорится в материалах на сайте Минсельхоза Грузии.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Грузинскую продукцию в 2021 году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом. Импорт в 2021 году составил более 10 миллиардов долларов, что на 25,1% больше по сравнению с 2020 годом.
При этом по данным
Минсельхоза, экспорт грузинского вина, чачи, бренди и других спиртных напитков принес доход 400 миллионов долларов, что на 18% выше чем в 2020 году.
Объем экспорта свежих фруктов составил 213 миллионов долларов, в том числе мандаринов вывезено на 26 миллионов долларов, а персиков и нектаринов – на 29 миллионов долларов.
А вот объем экспорта свежих овощей составил 28 миллионов долларов. В основном это картофель (17 миллионов), зелень (4 миллиона) и томаты (3 миллиона).
Кроме того, Грузия вывезла на продажу минеральных вод на 142 миллиона долларов, безалкогольных напитков с газом – на 58 миллионов, скот – на 33 миллиона, овец и коз – на 26 миллионов долларов.
"По всем параметрам мы наблюдаем улучшение. Также надо отметить, что объем экспорта овощей достиг отметки 30 миллионов, и это та категория, где Грузия теряла свои позиции и была зависима от импорта", – сказал глава Минсельхоза Леван Давиташвили.
Он отметил, что надеется на сохранение тенденции роста экспорта и в будущем году.
По данным на 2021 год основными статьями экспорта Грузии остаются медные руды и концентраты, ферросплавы и легковые автомобили.
При этом в стране сохраняется тенденция зависимости от импорта. Отрицательный торговый баланс страны в прошлом году составил 5,8 миллиарда долларов, что представляет собой 40,7% от всего внешнеторгового оборота.
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