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"Грузинская мечта" представила своих кандидатов на промежуточных выборах
"Грузинская мечта" представила своих кандидатов на промежуточных выборах
Промежуточные выборы в парламент и органы местного самоуправления назначены на 2 апреля 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T20:59+0400
2022-02-02T20:59+0400
2022-02-02T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одной из первых представила кандидатов на промежуточных выборах 2 апреля.Центральная избирательная комиссия накануне объявила о назначении промежуточных парламентских выборов в мажоритарном округе Рустави-Гардабани и промежуточных выборов мажоритарного депутата местного совещательного органа (сакребуло) Батуми.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в среду назвал кандидатом в депутаты парламента юриста Ираклия Шатакишвили, а кандидатом в мажоритарные депутаты сакребуло в Батуми чиновника Рамаза Джинчарадзе.Названа дата промежуточных выборов в Грузии>>Регистрация кандидатов для участия в обоих выборах начнется 4 февраля и завершится 3 марта. Полный список кандидатов партий станет известен 8 марта.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Парламентские выборы прошли в Грузии по смешанной системе - мажоритарной и пропорциональной (по партийным спискам). Если парламент покидает депутат, избранный по пропорциональной системе, его место занимает следующий из партийного списка. Замена же мажоритарного депутата возможна только новыми выборами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, выборы, грузинская мечта
"Грузинская мечта" представила своих кандидатов на промежуточных выборах
Промежуточные выборы в парламент и органы местного самоуправления назначены на 2 апреля
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одной из первых представила кандидатов на промежуточных выборах 2 апреля.
Центральная избирательная комиссия накануне объявила о назначении промежуточных парламентских выборов в мажоритарном округе Рустави-Гардабани и промежуточных выборов мажоритарного депутата местного совещательного органа (сакребуло) Батуми.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в среду назвал кандидатом в депутаты парламента юриста Ираклия Шатакишвили, а кандидатом в мажоритарные депутаты сакребуло в Батуми чиновника Рамаза Джинчарадзе.
"Для нас принципиально важна победа на обоих выборах. Победа в округе Рустави значительно усилит ряды парламентского большинства, а от победы в Батуми зависит формирование большинства в сакребуло Батуми", - сказал Кобахидзе.
Регистрация кандидатов для участия в обоих выборах начнется 4 февраля и завершится 3 марта. Полный список кандидатов партий станет известен 8 марта.
Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.
Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.
Парламентские выборы прошли в Грузии по смешанной системе - мажоритарной и пропорциональной (по партийным спискам). Если парламент покидает депутат, избранный по пропорциональной системе, его место занимает следующий из партийного списка. Замена же мажоритарного депутата возможна только новыми выборами.
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