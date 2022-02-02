https://sputnik-georgia.ru/20220202/gruzinskaya-mechta-predstavila-svoikh-kandidatov-na-promezhutochnykh-vyborakh-264098395.html

"Грузинская мечта" представила своих кандидатов на промежуточных выборах

"Грузинская мечта" представила своих кандидатов на промежуточных выборах

Промежуточные выборы в парламент и органы местного самоуправления назначены на 2 апреля 02.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одной из первых представила кандидатов на промежуточных выборах 2 апреля.Центральная избирательная комиссия накануне объявила о назначении промежуточных парламентских выборов в мажоритарном округе Рустави-Гардабани и промежуточных выборов мажоритарного депутата местного совещательного органа (сакребуло) Батуми.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в среду назвал кандидатом в депутаты парламента юриста Ираклия Шатакишвили, а кандидатом в мажоритарные депутаты сакребуло в Батуми чиновника Рамаза Джинчарадзе.Названа дата промежуточных выборов в Грузии>>Регистрация кандидатов для участия в обоих выборах начнется 4 февраля и завершится 3 марта. Полный список кандидатов партий станет известен 8 марта.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Парламентские выборы прошли в Грузии по смешанной системе - мажоритарной и пропорциональной (по партийным спискам). Если парламент покидает депутат, избранный по пропорциональной системе, его место занимает следующий из партийного списка. Замена же мажоритарного депутата возможна только новыми выборами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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