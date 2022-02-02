https://sputnik-georgia.ru/20220202/kak-glavnyy-immunolog-gruzii-otreagiroval-na-otmenu-zelenykh-pasportov-264073532.html

Как главный иммунолог Грузии отреагировал на отмену "зеленых паспортов"

Как главный иммунолог Грузии отреагировал на отмену "зеленых паспортов"

Частный сектор должен учитывать не только бизнес-интересы, но и эпидситуацию в стране, убежден специалист 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов намерен посещать только те заведения, которые продолжат требовать от посетителей "зеленые паспорта" (QR-коды).Накануне власти Грузии приняли решение отменить необходимость предъявления "зеленых паспортов" при посещении общественных заведений.Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.В Грузии отменяют "зеленые паспорта">>Сами "зеленые паспорта" не отменяли в Грузии, так как они необходимы для поездок за границу. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа).Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт