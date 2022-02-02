https://sputnik-georgia.ru/20220202/parlament-gruzii-v-khode-vesenney-sessii-zaslushaet-shest-ministrov-264091900.html

Парламент Грузии в ходе весенней сессии заслушает шесть министров

Парламент Грузии в ходе весенней сессии заслушает шесть министров

Первыми перед депутатами выступят и ответят на их вопросы министры финансов и внутренних дел 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T17:39+0400

2022-02-02T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В ходе весенней сессии парламент Грузии в формате "Час министра" заслушает шесть членов правительства.Согласно утвержденному на бюро парламента графику, первыми отчитаются перед законодателями министры финансов и внутренних дел, сообщается на сайте парламента.Также весной в парламенте ожидается выступление глав Минсельхоза и Минздрава. Завершат же весеннюю сессию в июне министр регионального развития и министр обороны.Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели>>Остальные члены правительства встретятся с депутатами уже на осенней сессии.Формат "Час министра" установлен в парламенте в Грузии в 2019 году. Согласно Конституции, каждый член кабинета министров обязан отчитаться перед парламентом в течение года.Кроме министров в ходе весенней сессии перед депутатами предстанут президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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