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Парламент Грузии в ходе весенней сессии заслушает шесть министров
Парламент Грузии в ходе весенней сессии заслушает шесть министров
Первыми перед депутатами выступят и ответят на их вопросы министры финансов и внутренних дел 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T17:39+0400
2022-02-02T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В ходе весенней сессии парламент Грузии в формате "Час министра" заслушает шесть членов правительства.Согласно утвержденному на бюро парламента графику, первыми отчитаются перед законодателями министры финансов и внутренних дел, сообщается на сайте парламента.Также весной в парламенте ожидается выступление глав Минсельхоза и Минздрава. Завершат же весеннюю сессию в июне министр регионального развития и министр обороны.Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели>>Остальные члены правительства встретятся с депутатами уже на осенней сессии.Формат "Час министра" установлен в парламенте в Грузии в 2019 году. Согласно Конституции, каждый член кабинета министров обязан отчитаться перед парламентом в течение года.Кроме министров в ходе весенней сессии перед депутатами предстанут президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, правительство
Парламент Грузии в ходе весенней сессии заслушает шесть министров
17:39 02.02.2022 (обновлено: 17:55 02.02.2022)
Первыми перед депутатами выступят и ответят на их вопросы министры финансов и внутренних дел
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В ходе весенней сессии парламент Грузии в формате "Час министра" заслушает шесть членов правительства.
Согласно утвержденному на бюро парламента графику, первыми отчитаются перед законодателями министры финансов и внутренних дел, сообщается на сайте
парламента.
Также весной в парламенте ожидается выступление глав Минсельхоза и Минздрава. Завершат же весеннюю сессию в июне министр регионального развития и министр обороны.
Остальные члены правительства встретятся с депутатами уже на осенней сессии.
Формат "Час министра" установлен в парламенте в Грузии в 2019 году. Согласно Конституции, каждый член кабинета министров обязан отчитаться перед парламентом в течение года.
Кроме министров в ходе весенней сессии перед депутатами предстанут президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
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