https://sputnik-georgia.ru/20220202/pooschrenie-vaktsinatsii-lits-starshe-50-let-prodleno-do-kontsa-fevralya-264094164.html

Привитые от коронавируса в Грузии будут получать деньги до марта

Привитые от коронавируса в Грузии будут получать деньги до марта

Соответствующий указ о продлении денежного поощрения вакцинации премьер-министр Грузии подписал 31 января

2022-02-02T18:59+0400

2022-02-02T18:59+0400

2022-02-02T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Граждане Грузии старше 50 лет, которые сделают первую прививку от коронавируса до 28 февраля, получат единоразовую социальную помощь в размере 200 лари (около 65 долларов), говорится в указе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Согласно изменениям, внесенным в постановление правительства Грузии "О дополнительных мерах социальной поддержки процесса вакцинации против COVID-19" от 8 ноября 2021 года, выдача социальной помощи продлена с 1 января по 28 февраля.Как говорится в указе, вакцинироваться можно во всех медицинских учреждениях, которым разрешена иммунизация населения препаратами против коронавируса, в центрах массовой вакцинации или у выездных бригад.Когда завершится шестая волна коронавируса в Грузии?>>Указ подписан 31 января и опубликован на сайте Законодательного вестника 1 февраля.В начале ноябре прошлого года в Грузии запустили программу поощрения граждан за вакцинацию против коронавируса. Так, граждане старше 60 лет, привившиеся первой дозой вакцины против коронавируса, получили по 200 лари (около 65 долларов). Затем возрастной барьер был снижен до 50 лет.Еще одна инициатива правительства была озвучена на заседании Межведомственного координационного совета 25 января. В частности, было принято решение поощрять и тех граждан старше 50 лет, которые сделают бустерную, то есть третью дозу вакцины от коронавируса. Они получат от государства денежное вознаграждение в размере 100 лари (порядка 33 долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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