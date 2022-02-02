https://sputnik-georgia.ru/20220202/pustaya-trata-vremeni--deputat-o-sledstvennoy-komissii-po-delu-saakashvili-264092561.html

"Пустая трата времени" - депутат о следственной комиссии по делу Саакашвили

"Пустая трата времени" - депутат о следственной комиссии по делу Саакашвили

Не собираются поддержать вопрос создания комиссии и члены партии "Для Грузии" 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T18:26+0400

2022-02-02T18:26+0400

2022-02-02T18:27+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" не поддерживает инициативу создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил депутат Алеко Элисашвили.Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Не собираются поддержать вопрос создания комиссии члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты фракции "Европейские социалисты".Что касается позиции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как заявил представитель парламентского большинства Гурам Мачарашвили, они не намерены поддержать вопрос создания парламентской комиссии.Однако, как разъяснил Мачарашвили, члены большинства готовы принять участие в работе комиссии, в том случае если она все же будет создана, чтобы "еще раз доказать правду в связи с Михаилом Саакашвили".Ранее самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" приняла решение возобновить работу в парламенте. Одной из главных целей прекращения бойкота оппозиционеры назвали создание временной парламентской следственной комиссии.ЕНД уже зарегистрировала данную инициативу в законодательном органе.Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии>>В настоящее время у фракции 30 депутатских мандатов. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов, поэтому "Нацдвижение" планирует заручиться поддержкой других оппозиционеров.Уже известно, что часть оппозиционных депутатов готовы поддержать создание комиссии, в том числе представители партии "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Гирчи".Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили