https://sputnik-georgia.ru/20220202/pyat-osnovnykh-simptomov-omikrona--vrach-iz-gruzii-o-novom-shtamme-264076355.html

Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме

Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме

Новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать на томографию не имеет никакого смысла, считает врач 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T11:44+0400

2022-02-02T11:44+0400

2022-02-02T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" намного легче, чем его предыдущие варианты, заявил грузинский врач Георгий Гогоберидзе и в своем видеоблоге рассказал все о новом типе инфекции.Также медик рассказал о пяти основных симптомах "омикрона" – это насморк (73% случаев), головная боль (68%), усталость (64%), чиханье (60%) и боль в горле (60%). Редко встречаются такие симптомы, как кашель (44%), температура (29%), головокружение (28%), потеря обоняния (23%), потеря аппетита (21%) и так далее.По словам Гогоберидзе, новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать за томографией не имеет никакого смысла, считает он.Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 26 320 >>>"Эта инфекция намного более легкая, чем начальные штаммы. Она очень легко пройдет. Кто начинает паниковать и пьет тысячу лекарств, которые не нужны, зря тратит деньги", – отметил Гогоберидзе.По словам Гогоберидзе, "омикрон" чаще всего проявляется как ринит, ларингит и редко как бронхит.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев инфицирования. Такое широкое распространение инфекции эпидемиологи связывают с появлением нового штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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