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Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме
Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме
Новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать на томографию не имеет никакого смысла, считает врач 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T11:44+0400
2022-02-02T11:44+0400
2022-02-02T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" намного легче, чем его предыдущие варианты, заявил грузинский врач Георгий Гогоберидзе и в своем видеоблоге рассказал все о новом типе инфекции.Также медик рассказал о пяти основных симптомах "омикрона" – это насморк (73% случаев), головная боль (68%), усталость (64%), чиханье (60%) и боль в горле (60%). Редко встречаются такие симптомы, как кашель (44%), температура (29%), головокружение (28%), потеря обоняния (23%), потеря аппетита (21%) и так далее.По словам Гогоберидзе, новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать за томографией не имеет никакого смысла, считает он.Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 26 320 >>>"Эта инфекция намного более легкая, чем начальные штаммы. Она очень легко пройдет. Кто начинает паниковать и пьет тысячу лекарств, которые не нужны, зря тратит деньги", – отметил Гогоберидзе.По словам Гогоберидзе, "омикрон" чаще всего проявляется как ринит, ларингит и редко как бронхит.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев инфицирования. Такое широкое распространение инфекции эпидемиологи связывают с появлением нового штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, здоровье, коронавирус covid-19
Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме
Новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать на томографию не имеет никакого смысла, считает врач
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" намного легче, чем его предыдущие варианты, заявил грузинский врач Георгий Гогоберидзе и в своем видеоблоге рассказал все о новом типе инфекции.
"Вокруг нас много инфицированных людей. Многие паникуют, жалуются на кашель, насморк, повышенную температуру. Как в этом случае правильно управлять инфекцией легко и быстро? Не надо паниковать. Это абсолютно легкая, обыкновенная инфекция, которая в последнее время, можно сказать, не воспринимается так серьезно, как это было вначале", – сказал Гогоберидзе.
Также медик рассказал о пяти основных симптомах "омикрона" – это насморк (73% случаев), головная боль (68%), усталость (64%), чиханье (60%) и боль в горле (60%). Редко встречаются такие симптомы, как кашель (44%), температура (29%), головокружение (28%), потеря обоняния (23%), потеря аппетита (21%) и так далее.
По словам Гогоберидзе, новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать за томографией не имеет никакого смысла, считает он.
"Эта инфекция намного более легкая, чем начальные штаммы. Она очень легко пройдет. Кто начинает паниковать и пьет тысячу лекарств, которые не нужны, зря тратит деньги", – отметил Гогоберидзе.
По словам Гогоберидзе, "омикрон" чаще всего проявляется как ринит, ларингит и редко как бронхит.
В Грузии бушует шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев инфицирования. Такое широкое распространение инфекции эпидемиологи связывают с появлением нового штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
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