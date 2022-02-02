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https://sputnik-georgia.ru/20220202/pyat-osnovnykh-simptomov-omikrona--vrach-iz-gruzii-o-novom-shtamme-264076355.html
Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме
Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме
Новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать на томографию не имеет никакого смысла, считает врач 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T11:44+0400
2022-02-02T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" намного легче, чем его предыдущие варианты, заявил грузинский врач Георгий Гогоберидзе и в своем видеоблоге рассказал все о новом типе инфекции.Также медик рассказал о пяти основных симптомах "омикрона" – это насморк (73% случаев), головная боль (68%), усталость (64%), чиханье (60%) и боль в горле (60%). Редко встречаются такие симптомы, как кашель (44%), температура (29%), головокружение (28%), потеря обоняния (23%), потеря аппетита (21%) и так далее.По словам Гогоберидзе, новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать за томографией не имеет никакого смысла, считает он.Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 26 320 &gt;&gt;&gt;"Эта инфекция намного более легкая, чем начальные штаммы. Она очень легко пройдет. Кто начинает паниковать и пьет тысячу лекарств, которые не нужны, зря тратит деньги", – отметил Гогоберидзе.По словам Гогоберидзе, "омикрон" чаще всего проявляется как ринит, ларингит и редко как бронхит.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев инфицирования. Такое широкое распространение инфекции эпидемиологи связывают с появлением нового штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, здоровье, коронавирус covid-19

Пять основных симптомов "омикрона" – врач из Грузии о новом штамме

11:44 02.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПЦР тестирование в столице Грузии для туристов. Эпидемия коронавируса
ПЦР тестирование в столице Грузии для туристов. Эпидемия коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать на томографию не имеет никакого смысла, считает врач
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" намного легче, чем его предыдущие варианты, заявил грузинский врач Георгий Гогоберидзе и в своем видеоблоге рассказал все о новом типе инфекции.

"Вокруг нас много инфицированных людей. Многие паникуют, жалуются на кашель, насморк, повышенную температуру. Как в этом случае правильно управлять инфекцией легко и быстро? Не надо паниковать. Это абсолютно легкая, обыкновенная инфекция, которая в последнее время, можно сказать, не воспринимается так серьезно, как это было вначале", – сказал Гогоберидзе.

Также медик рассказал о пяти основных симптомах "омикрона" – это насморк (73% случаев), головная боль (68%), усталость (64%), чиханье (60%) и боль в горле (60%). Редко встречаются такие симптомы, как кашель (44%), температура (29%), головокружение (28%), потеря обоняния (23%), потеря аппетита (21%) и так далее.
По словам Гогоберидзе, новый штамм меньше всего повреждает легкие, поэтому бежать за томографией не имеет никакого смысла, считает он.
Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 26 320 >>>
"Эта инфекция намного более легкая, чем начальные штаммы. Она очень легко пройдет. Кто начинает паниковать и пьет тысячу лекарств, которые не нужны, зря тратит деньги", – отметил Гогоберидзе.
По словам Гогоберидзе, "омикрон" чаще всего проявляется как ринит, ларингит и редко как бронхит.
В Грузии бушует шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев инфицирования. Такое широкое распространение инфекции эпидемиологи связывают с появлением нового штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
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