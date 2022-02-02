https://sputnik-georgia.ru/20220202/telekanaly-mogut-osvobodit-ot-naloga-na-pribyl-264095227.html

Телеканалы могут освободить от налога на прибыль

Телеканалы могут освободить от налога на прибыль

Инициатива облегчить грузинским СМИ налоговое бремя принадлежит оппозиционной фракции "Лело для Грузии" 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T19:16+0400

2022-02-02T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Налоговый кодекс Грузии, согласно которым телеканалы могут освободить от уплаты налогов на прибыль и на рекламу.Инициатором поправок является оппозиционная фракция "Лело для Грузии", которая утверждает, что из-за падения курса национальной валюты по отношению к доллару и пандемии коронавируса доходы телекомпаний от рекламы существенно сократились. По мнению фракции, дальнейшее снижение доходов может привести к исчезновению независимых телеканалов."Пустая трата времени" - депутат о следственной комиссии по делу Саакашвили>>Для решения проблемы фракция предлагает ввести временную меру и освободить национальные теле- и радиовещатели от налога на прибыль на три года, а местные вещатели, интернет и печатные издания - на шесть лет.Также все телекомпании предлагается освободить от уплаты НДС на те же сроки, что и от налога на прибыль. А вот печатные СМИ авторы предлагают освободить от выплат НДС на постоянной основе.По мнению фракции "Лело для Грузии", закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.Если парламент поддержит поправки, госбюджет потеряет почти 25 миллионов лари (около 8,2 миллиона долларов) дохода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, парламент грузии, сми, налоги, экономика