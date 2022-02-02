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Телеканалы могут освободить от налога на прибыль
Телеканалы могут освободить от налога на прибыль
Инициатива облегчить грузинским СМИ налоговое бремя принадлежит оппозиционной фракции "Лело для Грузии" 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Налоговый кодекс Грузии, согласно которым телеканалы могут освободить от уплаты налогов на прибыль и на рекламу.Инициатором поправок является оппозиционная фракция "Лело для Грузии", которая утверждает, что из-за падения курса национальной валюты по отношению к доллару и пандемии коронавируса доходы телекомпаний от рекламы существенно сократились. По мнению фракции, дальнейшее снижение доходов может привести к исчезновению независимых телеканалов."Пустая трата времени" - депутат о следственной комиссии по делу Саакашвили&gt;&gt;Для решения проблемы фракция предлагает ввести временную меру и освободить национальные теле- и радиовещатели от налога на прибыль на три года, а местные вещатели, интернет и печатные издания - на шесть лет.Также все телекомпании предлагается освободить от уплаты НДС на те же сроки, что и от налога на прибыль. А вот печатные СМИ авторы предлагают освободить от выплат НДС на постоянной основе.По мнению фракции "Лело для Грузии", закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.Если парламент поддержит поправки, госбюджет потеряет почти 25 миллионов лари (около 8,2 миллиона долларов) дохода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, парламент грузии, сми, налоги, экономика

Телеканалы могут освободить от налога на прибыль

19:16 02.02.2022 (обновлено: 19:44 02.02.2022)
© photo : press-service of the Parliament of GeorgiaГлава ПАСЕ Рик Дамс встречается в парламенте Грузии с Кахой Кучава и грузинской делегацией
Глава ПАСЕ Рик Дамс встречается в парламенте Грузии с Кахой Кучава и грузинской делегацией - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© photo : press-service of the Parliament of Georgia
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Инициатива облегчить грузинским СМИ налоговое бремя принадлежит оппозиционной фракции "Лело для Грузии"
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в Налоговый кодекс Грузии, согласно которым телеканалы могут освободить от уплаты налогов на прибыль и на рекламу.
Инициатором поправок является оппозиционная фракция "Лело для Грузии", которая утверждает, что из-за падения курса национальной валюты по отношению к доллару и пандемии коронавируса доходы телекомпаний от рекламы существенно сократились. По мнению фракции, дальнейшее снижение доходов может привести к исчезновению независимых телеканалов.
"Пустая трата времени" - депутат о следственной комиссии по делу Саакашвили>>
Для решения проблемы фракция предлагает ввести временную меру и освободить национальные теле- и радиовещатели от налога на прибыль на три года, а местные вещатели, интернет и печатные издания - на шесть лет.
Также все телекомпании предлагается освободить от уплаты НДС на те же сроки, что и от налога на прибыль. А вот печатные СМИ авторы предлагают освободить от выплат НДС на постоянной основе.
По мнению фракции "Лело для Грузии", закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.
Если парламент поддержит поправки, госбюджет потеряет почти 25 миллионов лари (около 8,2 миллиона долларов) дохода.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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