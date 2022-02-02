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Вина расправившихся с журналистами 5 июля в Тбилиси будет доказана - прокурор
Вина расправившихся с журналистами 5 июля в Тбилиси будет доказана - прокурор
Прокурор заявил о наличии видеозаписи, подтверждающей расправу над журналистами 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T22:02+0400
2022-02-02T22:02+0400
2022-02-02T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. У обвинения достаточно доказательств по делу о расправе над журналистами 5 июля 2021 года, заявил прокурор Григол Нишнианидзе журналистам.В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек. На сегодняшнем судебном заседании рассматривалось дело семерых из них. Были допрошены свидетели обвинения.По его словам, у обвинения есть также видеодоказательства, которые будут представлены на следующих заседаниях суда.Решением суда все обвиняемые останутся за решеткой до вынесения приговора.Противники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников>>Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, суд
Вина расправившихся с журналистами 5 июля в Тбилиси будет доказана - прокурор
Прокурор заявил о наличии видеозаписи, подтверждающей расправу над журналистами
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. У обвинения достаточно доказательств по делу о расправе над журналистами 5 июля 2021 года, заявил прокурор Григол Нишнианидзе журналистам.
В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы.
За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек. На сегодняшнем судебном заседании рассматривалось дело семерых из них. Были допрошены свидетели обвинения.
"По свидетельским показаниям установлено, что именно они (обвиняемые - ред.) осуществили насильственные действия в отношении журналистов и мешали им в профессиональной деятельности", - сказал Нишнианидзе.
По его словам, у обвинения есть также видеодоказательства, которые будут представлены на следующих заседаниях суда.
Решением суда все обвиняемые останутся за решеткой до вынесения приговора.
Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.
В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
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