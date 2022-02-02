https://sputnik-georgia.ru/20220202/vina-raspravivshikhsya-s-zhurnalistami-5-iyulya-v-tbilisi-budet-dokazana---prokuror-264100104.html

Вина расправившихся с журналистами 5 июля в Тбилиси будет доказана - прокурор

Вина расправившихся с журналистами 5 июля в Тбилиси будет доказана - прокурор

Прокурор заявил о наличии видеозаписи, подтверждающей расправу над журналистами 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. У обвинения достаточно доказательств по делу о расправе над журналистами 5 июля 2021 года, заявил прокурор Григол Нишнианидзе журналистам.В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек. На сегодняшнем судебном заседании рассматривалось дело семерых из них. Были допрошены свидетели обвинения.По его словам, у обвинения есть также видеодоказательства, которые будут представлены на следующих заседаниях суда.Решением суда все обвиняемые останутся за решеткой до вынесения приговора.Противники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников>>Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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