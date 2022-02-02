https://sputnik-georgia.ru/20220202/zakon-o-prizemlenii---chto-dumayut-o-nem-rossiyane-264089237.html

Закон о "приземлении" - что думают о нем россияне

Закон о "приземлении" - что думают о нем россияне

В России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных компаний на территории РФ 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T16:51+0400

2022-02-02T16:51+0400

2022-02-02T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Около половины опрошенных в России – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу закона о "приземлении", касающегося соблюдения иностранными компаниями, работающими на территории страны, законодательства РФ.Мнение россиян на этот счет изучил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Онлайн-опрос проводился с 18 по 25 января 2022 года, на вопросы ответили 1890 человек старше 18 лет.В частности, россиян спросили об их отношении к закону о "приземлении", который обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.Перевести сотрудников на удаленку рекомендовано работодателям в России>>В ходе опроса выяснилось, что почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% - затруднились ответить на вопрос. При этом, почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные ИТ-компании не будут следовать требованиям закона о "приземлении", они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти."Наш опрос об отношении россиян к исполнению иностранными компаниями, российского законодательства показал, что подавляющее большинство - 84% - считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство. Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о "приземлении", ещё больше наших граждан – 67% считает, что компании-нарушители должны понести ответственность" - прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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