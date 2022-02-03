https://sputnik-georgia.ru/20220203/chernyy-chetverg-tsukerberga---pochemu-padayut-aktsii-meta-264131668.html

"Черный четверг" Цукерберга - почему падают акции Meta

"Черный четверг" Цукерберга - почему падают акции Meta

Из-за падения капитализации Марк Цукерберга вылетел из первой десятки списка богатейших людей мира 03.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Стоимость акций американской компании Meta по результатам торгов в четверг подешевели до 242,8 доллара за одну ценную бумагу или на 26%.Таким образом, капитализация компании составила 664 миллиарда долларов, тогда как днем ранее составляла 898 миллиардов.Эксперты причиной падения котировок компании называют разочарование инвесторов опубликованным финансовом отчетом. В частности, на падение цены акций повлияли данные о том, что количество ежедневных пользователей социальной сети Facebook снизилось впервые за всю ее историю. Также трейдеров не впечатлил прогноз Meta на 2022-й, который оказался хуже ожиданий.Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится >>В результате Meta опустилась на 8-е место по рыночной стоимости, уступив седьмое холдинговой компании Berkshire Hathaway, а по данным журнала Forbes, в четверг состояние основателя Meta Марка Цукерберга уменьшилось сразу на 29 миллиардов долларов (на 25,4%) и сейчас составляет 85,4 миллиарда. Из-за этого он вылетел из первой десятки списка богатейших людей мира.

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в мире, новости, экономика, facebook, марк цукерберг