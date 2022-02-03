https://sputnik-georgia.ru/20220203/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-23-664-264104350.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 664

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 664

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 8 326 пациентов, а с начала пандемии – 1 038 391 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T10:48+0400

2022-02-03T10:48+0400

2022-02-03T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 23 664. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 250 108 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 326 человек, с начала пандемии – 1 038 391. Скончались 15 102.Привитые от коронавируса в Грузии будут получать деньги до марта>>За сутки сделано 77 584 теста, в том числе 47 972 на антиген и 29 612 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,05%, за последние 14 дней – 24,27%, за последние семь дней – 27,36%.К этому времени в Грузии сделано 2 736 590 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 411.В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 5 723, в ковид-гостиницах – 1 969.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество