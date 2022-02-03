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Что мы едим: в Тбилиси изъяли до полутонны мяса неизвестного происхождения
Что мы едим: в Тбилиси изъяли до полутонны мяса неизвестного происхождения
Образцы продукции с предприятия направили в лабораторию, а изъятая мясная продукция будет уничтожена 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T19:44+0400
2022-02-03T19:44+0400
2022-02-03T19:47+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия опечатало мясокомбинат в Тбилиси, где было обнаружено около 500 килограммов мясных продуктов неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ведомстваВ целях защиты здоровья и интересов населения Агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии. О нарушениях потребители могут сообщить, позвонив на "горячую линию" ведомства – 1501.Образцы продукции с предприятия направили в лабораторию, и специалисты установили происхождение биологического материала. Изъятая мясная продукция будет уничтожена.Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодом – что это значит? >>По инициативе Национального агентства продовольствия, с весны этого года мясо на рынках и в магазинах Грузии начнут продавать с QR-кодом, благодаря которому покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса. Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим: в Тбилиси изъяли до полутонны мяса неизвестного происхождения
19:44 03.02.2022 (обновлено: 19:47 03.02.2022) Подписаться на
Образцы продукции с предприятия направили в лабораторию, а изъятая мясная продукция будет уничтожена
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия опечатало мясокомбинат в Тбилиси, где было обнаружено около 500 килограммов мясных продуктов неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства
В целях защиты здоровья и интересов населения Агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии. О нарушениях потребители могут сообщить, позвонив на "горячую линию" ведомства – 1501.
"На основании полученного сообщения группа инспекторов Тбилисской городской службы Национального агентства продовольствия провела проверку незаконного предприятия по обработке мясной продукции и выявила множество критических несоответствий", - рассказал заместитель директора Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе.
Образцы продукции с предприятия направили в лабораторию, и специалисты установили происхождение биологического материала. Изъятая мясная продукция будет уничтожена.
По инициативе Национального агентства продовольствия, с весны этого года мясо на рынках и в магазинах Грузии начнут продавать с QR-кодом, благодаря которому покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса. Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения.
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