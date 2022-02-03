https://sputnik-georgia.ru/20220203/chto-my-edim-v-tbilisi-izyali-do-polutonny-myasa-neizvestnogo-proiskhozhdeniya-264130500.html

Что мы едим: в Тбилиси изъяли до полутонны мяса неизвестного происхождения

Что мы едим: в Тбилиси изъяли до полутонны мяса неизвестного происхождения

Образцы продукции с предприятия направили в лабораторию, а изъятая мясная продукция будет уничтожена 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T19:44+0400

2022-02-03T19:44+0400

2022-02-03T19:47+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

что мы едим?

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия опечатало мясокомбинат в Тбилиси, где было обнаружено около 500 килограммов мясных продуктов неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ведомстваВ целях защиты здоровья и интересов населения Агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии. О нарушениях потребители могут сообщить, позвонив на "горячую линию" ведомства – 1501.Образцы продукции с предприятия направили в лабораторию, и специалисты установили происхождение биологического материала. Изъятая мясная продукция будет уничтожена.Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодом – что это значит? >>По инициативе Национального агентства продовольствия, с весны этого года мясо на рынках и в магазинах Грузии начнут продавать с QR-кодом, благодаря которому покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса. Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?