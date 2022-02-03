https://sputnik-georgia.ru/20220203/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-3-fevralya-264108666.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 3 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 3 февраля

К этому времени в Грузии 1 139 тяжелых ковид-пациентов, 262 подключены к аппарату искусственного дыхания 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T11:41+0400

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2022-02-03T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Наибольшее число новых инфицированных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Тбилиси – 11 543, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Всего же за сутки по стране выявлено 23 664 случая заражения COVID-19.Ковид-ситуация же по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 3 413, Аджария – 2 334, Самегрело - Земо Сванети – 1 554, Квемо Картли – 1 296, Шида Картли – 1 115, Кахети – 851, Гурия – 537, Мцхета-Мтианети – 472, Самцхе-Джавахети – 462, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 87.В стране за последние сутки сделано 77 584 теста на коронавирус, 47 972 – на антиген и 29 612 ПЦР-тестов.В Грузии из инфицированных коронавирусом пациентов 15% составляют дети>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 250 108 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 8 326 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 038 391 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, с начала пандемии – 15 102.На данный момент в Грузии 196 589 активных случаев, из них 5 723 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 139 пациентов тяжелое, из них 262 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 969 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 188 897 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 37 человек.Показатель положительности по данным на 2 февраля составляет 30,05%, за две недели – 24,27%, за семь дней – 27,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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