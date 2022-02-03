https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-gruzii-iz-infitsirovannykh-patsientov-15-sostavlyayut-deti-264105571.html

В Грузии из инфицированных коронавирусом пациентов 15% составляют дети

В Грузии из инфицированных коронавирусом пациентов 15% составляют дети

Новый штамм коронавируса "омикрон" в последние дни бьет в Грузии все антирекорды 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T10:25+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Грузии из общего числа инфицированных пациентов 15% составляют дети, заявил директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных бьет в последние дни антирекорды. В среду зафиксировано более 26 тысяч новых случаев, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч.Когда завершится шестая волна коронавируса в Грузии?>>Специалисты ждут спада инфицирования в течение последующих 7-10 дней.Такое широкое распространение инфекции эпидемиологи связывают с появлением нового штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.Эпидемиологи призывают к осторожности, несмотря на то, что "омикрон" считается сравнительно легким штаммом коронавируса.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, дети, общество