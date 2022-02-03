https://sputnik-georgia.ru/20220203/do-iyulya-v-gruzii-dolzhno-byt-privito-70-naseleniya--chto-zalozheno-v-plane-na-2022-god-264123490.html
До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – что заложено в плане на 2022 год
До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – что заложено в плане на 2022 год
План иммунизации, утвержденный советом иммунизации, предусматривает активизацию информационной кампании, монетарное поощрение, вакцинацию детей до 12 лет... 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T17:07+0400
2022-02-03T17:07+0400
2022-02-03T17:07+0400
шестая волна
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коронавирус covid-19
амиран гамкрелидзе
общество
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. До июля 2022 года в Грузии от коронавируса должно быть привито 70% населения, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Совет иммунизации в четверг рассмотрел и утвердил национальный план вакцинации населения на 2022 год.Как главный иммунолог Грузии отреагировал на отмену "зеленых паспортов">>По его словам, новый план иммунизации предусматривает активизацию информационной кампании, монетарное поощрение, вакцинацию детей до 12 лет специальной дозой.Комментируя эпидситуацию в стране, Гамкрелидзе отметил, что на данный момент Грузия проходит определенный пиковый период, показатель положительности довольно высокий - 30.05%.По данным на 3 февраля всего в Грузии сделано 2 736 590 прививок. Одной дозой вакцинированы 1 337 957 человек (это 46.6% населения старше 18 лет), двумя дозами 1 224 149 человек (это 42.6% населения старше 18 лет). Бустер-дозу сделали 172 139 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, амиран гамкрелидзе, общество
До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – что заложено в плане на 2022 год
План иммунизации, утвержденный советом иммунизации, предусматривает активизацию информационной кампании, монетарное поощрение, вакцинацию детей до 12 лет специальной дозой
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. До июля 2022 года в Грузии от коронавируса должно быть привито 70% населения, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Совет иммунизации в четверг рассмотрел и утвердил национальный план вакцинации населения на 2022 год.
"Мы всем советуем сделать третью дозу. Запас вакцин есть. У бустера серьезный ограничительный механизм. Новый план таков – до июля должно быть привито 70% населения", - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, новый план иммунизации предусматривает активизацию информационной кампании, монетарное поощрение, вакцинацию детей до 12 лет специальной дозой.
Комментируя эпидситуацию в стране, Гамкрелидзе отметил, что на данный момент Грузия проходит определенный пиковый период, показатель положительности довольно высокий - 30.05%.
По данным на 3 февраля всего в Грузии сделано 2 736 590 прививок. Одной дозой вакцинированы 1 337 957 человек (это 46.6% населения старше 18 лет), двумя дозами 1 224 149 человек (это 42.6% населения старше 18 лет). Бустер-дозу сделали 172 139 человек.
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