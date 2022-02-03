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Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу
Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу
Получившие во время взрыва сильные ожоги восемь шахтеров продолжают лечение в Тбилисском ожоговом центре 03.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Двум шахтерам, пострадавшим во время взрыва на шахте в Ткибули (регион Имерети), пересадили кожу, сообщает телекомпания "Мтавари архи".В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные доставлены на лечение в Тбилиси. Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули&gt;&gt;Причиной взрыва, по предварительным данным, называют превышение концентрации метана в воздухе. МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва на шахте. Следствие ведется по статье "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу

10:09 03.02.2022 (обновлено: 10:12 03.02.2022)
© photo: Sputnik / StringerВзрыв на шахте в Ткибули. Пострадавшие шахтеры в больнице
Взрыв на шахте в Ткибули. Пострадавшие шахтеры в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Получившие во время взрыва сильные ожоги восемь шахтеров продолжают лечение в Тбилисском ожоговом центре
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Двум шахтерам, пострадавшим во время взрыва на шахте в Ткибули (регион Имерети), пересадили кожу, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные доставлены на лечение в Тбилиси.
Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули>>

"Восемь шахтеров продолжают лечение в Ожоговом центре. Трое из них находятся в реанимационном отделении. Состояние одного из них крайне тяжелое, у него обожжено 60% тела, повреждены дыхательные пути, однако его состояние стабильное", – заявил глава Тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе.

Причиной взрыва, по предварительным данным, называют превышение концентрации метана в воздухе.
МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва на шахте. Следствие ведется по статье "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
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