https://sputnik-georgia.ru/20220203/dvum-postradavshim-tkibulskim-shakhteram-peresadili-kozhu-264105081.html

Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу

Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу

Получившие во время взрыва сильные ожоги восемь шахтеров продолжают лечение в Тбилисском ожоговом центре 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Двум шахтерам, пострадавшим во время взрыва на шахте в Ткибули (регион Имерети), пересадили кожу, сообщает телекомпания "Мтавари архи".В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные доставлены на лечение в Тбилиси. Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули>>Причиной взрыва, по предварительным данным, называют превышение концентрации метана в воздухе. МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва на шахте. Следствие ведется по статье "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, ткибули, шахта, взрыв, происшествия