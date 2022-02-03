https://sputnik-georgia.ru/20220203/dvum-postradavshim-tkibulskim-shakhteram-peresadili-kozhu-264105081.html
Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу
Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу
Получившие во время взрыва сильные ожоги восемь шахтеров продолжают лечение в Тбилисском ожоговом центре 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T10:09+0400
2022-02-03T10:09+0400
2022-02-03T10:12+0400
грузия
новости
ткибули
шахта
взрыв
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264022495_45:0:2473:1366_1920x0_80_0_0_73b1a55bfb5076cd6405eb4a5bbc7a30.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Двум шахтерам, пострадавшим во время взрыва на шахте в Ткибули (регион Имерети), пересадили кожу, сообщает телекомпания "Мтавари архи".В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные доставлены на лечение в Тбилиси. Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули>>Причиной взрыва, по предварительным данным, называют превышение концентрации метана в воздухе. МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва на шахте. Следствие ведется по статье "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
ткибули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264022495_652:0:2473:1366_1920x0_80_0_0_7943f2dd37e6722aee8ee5741a0b1aac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, ткибули, шахта, взрыв, происшествия
Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу
10:09 03.02.2022 (обновлено: 10:12 03.02.2022)
Получившие во время взрыва сильные ожоги восемь шахтеров продолжают лечение в Тбилисском ожоговом центре
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik.
Двум шахтерам, пострадавшим во время взрыва на шахте в Ткибули (регион Имерети), пересадили кожу, сообщает телекомпания "Мтавари архи"
.
В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные доставлены на лечение в Тбилиси.
"Восемь шахтеров продолжают лечение в Ожоговом центре. Трое из них находятся в реанимационном отделении. Состояние одного из них крайне тяжелое, у него обожжено 60% тела, повреждены дыхательные пути, однако его состояние стабильное", – заявил глава Тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе.
Причиной взрыва, по предварительным данным, называют превышение концентрации метана в воздухе.
МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва на шахте. Следствие ведется по статье "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.