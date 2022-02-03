https://sputnik-georgia.ru/20220203/ispanskie-investitsii-v-vodosnabzhenie-gruzii-biznesmeny-rasskazali-o-planakh-premeru-264124998.html

Испанские инвестиции в водоснабжение Грузии: бизнесмены рассказали о планах премьеру

Испанские инвестиции в водоснабжение Грузии: бизнесмены рассказали о планах премьеру

Встреча прошла в онлайн-формате, так как недавно у главы правительства Грузии был подтвержден коронавирус 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T17:42+0400

2022-02-03T17:42+0400

2022-02-03T17:42+0400

грузия

новости

экономика

georgian water and power

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 фев - Sputnik. Исполнительный директор испанской компании Aqualia Феликс Пара Медиавила встретился онлайн с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил детали покупки его компанией 80% доли в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP).О сделке стоимостью 180 миллионов долларов стало известно в конце декабря. Ее первый этап завершился в январе, окончательно сделка же будет оформлена в июле, когда будут выкуплены выпущенные Georgia Global Utilities облигации.Встреча прошла в онлайн-формате, так как недавно у главы правительства Грузии был подтвержден коронавирус, сообщает пресс-служба правительства.Во время встречи инвесторы получили уверения, что Грузия останется их надежным и стабильным партнером. В свою очередь, представитель компании Aqualia отметил, что компания будет вкладывать свой капитал в Грузию."Премьер-министру мы выразили желание капиталовложения в страну. Мы привезли долгосрочных инвесторов и очень рады, что они захотели инвестировать в Грузию", - сказал Медиавила после встречи.Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца >>Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, georgian water and power, ираклий гарибашвили