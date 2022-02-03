https://sputnik-georgia.ru/20220203/koronavirus-i-deti-poslednie-dannye-epidemiologov-gruzii-264132969.html

Коронавирус и дети: последние данные эпидемиологов Грузии

Коронавирус и дети: последние данные эпидемиологов Грузии

За 2020 год коронавирус был зафиксирован у 23 554 лиц до 18 лет, а в 2021 году число заразившихся несовершеннолетних составило 136 426 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T20:38+0400

2022-02-03T20:38+0400

2022-02-03T21:39+0400

грузия

новости

общество

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047461_284:459:3109:2048_1920x0_80_0_0_9fce09ec7c26d85637bb2de52b6834e4.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Дети и подростки до 18 лет составляют 17,1% из общего числа перенесших коронавирус в Грузии, говорится в отчете Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.По данным центра, за 2020 год коронавирус был зафиксирован у 23 554 лиц до 18 лет, а в 2021 году число заразившихся несовершеннолетних составило 136 426.Наибольшее число детей переболело штаммом коронавируса "дельта". "Омикрон" в Грузии появился лишь в конце декабря и стал распространятся в Грузии только в январе, таким образом число: инфицированных этим штаммом коронавируса, не попало в годовую статистику.Что касается числа зараженных среди возрастных категорий, то треть случаев инфицирования несовершеннолетних приходится на возраст от 10 до 14 лет. В остальных возрастных категориях цифры практически равны до 24%.Пандемия и беременные - последние данные от эпидемиологов >>При этом среди зараженных 51% мальчики и 49% девочки.Наибольшее число инфицированных детей фиксировалось в Тбилиси и самом густонаселенном регионе Грузии – Имерети.Всего по данным на 1 января в Грузии было зафиксировано 936 844 случая заражения коронавирусом, из которых 708 434 в 2021 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19