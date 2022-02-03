https://sputnik-georgia.ru/20220203/pandemiya-i-beremennye---poslednie-dannye-ot-epidemiologov-264130239.html

Пандемия и беременные - последние данные от эпидемиологов

Пандемия и беременные - последние данные от эпидемиологов

Инфицированность беременных женщин составляет 8,2% от общего числа. Из них более 3 тысяч заразились в 2020 году и более 7 тысяч - в 2021 году 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T19:23+0400

2022-02-03T19:23+0400

2022-02-03T20:06+0400

грузия

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общество

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С начала ковид-пандемии до 1 января 2022 года в Грузии коронавирусом заразились 10 687 беременных, последние данные статистики приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) в восьмом по счету отчете.Грузия переживает шестую волну коронавируса, которую вызвал новый штамм коронавируса "омикрон". Суточный прирост инфицированных бьет в последние дни антирекорды. Инфицированность беременных женщин составляет 8,2% от общего числа. Из них 3362 заразились в 2020 году и 7326 - в 2021 году.Наибольшая доля подтвержденных случаев среди беременных приходится на возрастную группу 25–29 лет.Как отмечено в отчете, с увеличением возраста беременных увеличивается и процент вакцинированных. Активнее всего беременные прививались от коронавируса в Тбилиси - 17%, далее Аджария - 12%. Речь идет о тех женщинах, которые прошли полный курс вакцинации."Омикрон" атакует Грузию >>Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля 2020 года. С начала пандемии число инфицированных превысило 1,2 миллиона, число умерших перешагнуло за 15 тысяч.В среду было зафиксировано более 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Высокой остается и смертность. Ежедневно умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, 30-40 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19