https://sputnik-georgia.ru/20220203/pandemiya-i-beremennye---poslednie-dannye-ot-epidemiologov-264130239.html
Пандемия и беременные - последние данные от эпидемиологов
Пандемия и беременные - последние данные от эпидемиологов
Инфицированность беременных женщин составляет 8,2% от общего числа. Из них более 3 тысяч заразились в 2020 году и более 7 тысяч - в 2021 году 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T19:23+0400
2022-02-03T19:23+0400
2022-02-03T20:06+0400
грузия
новости
общество
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24012/50/240125091_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c40b907f256345a3eee582c5e44830eb.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С начала ковид-пандемии до 1 января 2022 года в Грузии коронавирусом заразились 10 687 беременных, последние данные статистики приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) в восьмом по счету отчете.Грузия переживает шестую волну коронавируса, которую вызвал новый штамм коронавируса "омикрон". Суточный прирост инфицированных бьет в последние дни антирекорды. Инфицированность беременных женщин составляет 8,2% от общего числа. Из них 3362 заразились в 2020 году и 7326 - в 2021 году.Наибольшая доля подтвержденных случаев среди беременных приходится на возрастную группу 25–29 лет.Как отмечено в отчете, с увеличением возраста беременных увеличивается и процент вакцинированных. Активнее всего беременные прививались от коронавируса в Тбилиси - 17%, далее Аджария - 12%. Речь идет о тех женщинах, которые прошли полный курс вакцинации."Омикрон" атакует Грузию >>Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля 2020 года. С начала пандемии число инфицированных превысило 1,2 миллиона, число умерших перешагнуло за 15 тысяч.В среду было зафиксировано более 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Высокой остается и смертность. Ежедневно умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, 30-40 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24012/50/240125091_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0efbed48316023a7ef8591e7ad5ba977.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19
Пандемия и беременные - последние данные от эпидемиологов
19:23 03.02.2022 (обновлено: 20:06 03.02.2022) Подписаться на
Инфицированность беременных женщин составляет 8,2% от общего числа. Из них более 3 тысяч заразились в 2020 году и более 7 тысяч - в 2021 году
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С начала ковид-пандемии до 1 января 2022 года в Грузии коронавирусом заразились 10 687 беременных, последние данные статистики приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) в восьмом по счету отчете.
Грузия переживает шестую волну коронавируса, которую вызвал новый штамм коронавируса "омикрон". Суточный прирост инфицированных бьет в последние дни антирекорды.
"С начала пандемии COVID-19 до 1 января 2022 года в Грузии на дородовом (антенатальном) наблюдении находилась 129 341 беременная женщина. 66 359 в 2020 году и 62 982 в 2021 году", - говорится в отчете.
Инфицированность беременных женщин составляет 8,2% от общего числа. Из них 3362 заразились в 2020 году и 7326 - в 2021 году.
Наибольшая доля подтвержденных случаев среди беременных приходится на возрастную группу 25–29 лет.
Как отмечено в отчете, с увеличением возраста беременных увеличивается и процент вакцинированных. Активнее всего беременные прививались от коронавируса в Тбилиси - 17%, далее Аджария - 12%. Речь идет о тех женщинах, которые прошли полный курс вакцинации.
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля 2020 года. С начала пандемии число инфицированных превысило 1,2 миллиона, число умерших перешагнуло за 15 тысяч.
В среду было зафиксировано более 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Высокой остается и смертность. Ежедневно умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, 30-40 пациентов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.