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Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео
Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео
Такое недовольство собаки дало понять щенку, что он поступил неправильно. Если бы он мог извиниться, наверное, даже извинился бы 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T11:17+0400
2022-02-03T11:17+0400
2022-02-03T11:17+0400
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На кадрах видно, как щенок стоит около своей матери спиной к хозяину, когда тот решает почесать ему спинку. Но это малышу нравится не очень, и он огрызается на мужчину. А вот это уже не нравится маме щенка – она толкает носом некультурного детеныша несколько раз, чтобы дать ему понять, что так с хозяином поступать нельзя.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, собака
Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео
Такое недовольство собаки дало понять щенку, что он поступил неправильно. Если бы он мог извиниться, наверное, даже извинился бы
На кадрах видно, как щенок стоит около своей матери спиной к хозяину, когда тот решает почесать ему спинку. Но это малышу нравится не очень, и он огрызается на мужчину. А вот это уже не нравится маме щенка – она толкает носом некультурного детеныша несколько раз, чтобы дать ему понять, что так с хозяином поступать нельзя.
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