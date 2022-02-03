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https://sputnik-georgia.ru/20220203/mama-sobaka-uchit-nekulturnogo-schenka-povedeniyu-s-khozyaevami--video-264107461.html
Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео
Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео
Такое недовольство собаки дало понять щенку, что он поступил неправильно. Если бы он мог извиниться, наверное, даже извинился бы 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T11:17+0400
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На кадрах видно, как щенок стоит около своей матери спиной к хозяину, когда тот решает почесать ему спинку. Но это малышу нравится не очень, и он огрызается на мужчину. А вот это уже не нравится маме щенка – она толкает носом некультурного детеныша несколько раз, чтобы дать ему понять, что так с хозяином поступать нельзя.Смотрите на видео также:
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Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео

11:17 03.02.2022
© aloofloofah / RedditМама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео
Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
© aloofloofah / Reddit
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Такое недовольство собаки дало понять щенку, что он поступил неправильно. Если бы он мог извиниться, наверное, даже извинился бы
На кадрах видно, как щенок стоит около своей матери спиной к хозяину, когда тот решает почесать ему спинку. Но это малышу нравится не очень, и он огрызается на мужчину. А вот это уже не нравится маме щенка – она толкает носом некультурного детеныша несколько раз, чтобы дать ему понять, что так с хозяином поступать нельзя.
Смотрите на видео также:
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