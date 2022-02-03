https://sputnik-georgia.ru/20220203/mama-sobaka-uchit-nekulturnogo-schenka-povedeniyu-s-khozyaevami--video-264107461.html

Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео

Мама-собака учит некультурного щенка поведению с хозяевами – видео

Такое недовольство собаки дало понять щенку, что он поступил неправильно. Если бы он мог извиниться, наверное, даже извинился бы 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T11:17+0400

2022-02-03T11:17+0400

2022-02-03T11:17+0400

видеоклуб

вирусные видео

смешные видео

видео с животными

собака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264107404_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e5ee8be54119fd4613e7870d1f24253.png

На кадрах видно, как щенок стоит около своей матери спиной к хозяину, когда тот решает почесать ему спинку. Но это малышу нравится не очень, и он огрызается на мужчину. А вот это уже не нравится маме щенка – она толкает носом некультурного детеныша несколько раз, чтобы дать ему понять, что так с хозяином поступать нельзя.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, собака