https://sputnik-georgia.ru/20220203/parlament-gruzii-rassmotrit-vopros-lisheniya-mandatov-trekh-oppozitsionerov-na-buduschey-nedele-264085670.html
Парламент Грузии рассмотрит вопрос лишения мандатов трех оппозиционеров на будущей неделе
Парламент Грузии рассмотрит вопрос лишения мандатов трех оппозиционеров на будущей неделе
Основанием для обсуждения этого вопроса стали пропущенные заседания и судебный приговор 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T08:01+0400
2022-02-03T08:01+0400
2022-02-03T07:57+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе – будет рассмотрен в парламенте Грузии на будущей неделе.Указанный вопрос в понедельник должен был рассмотреть комитет по процедурным вопросам и правилам, однако заседание отложили из-за отсутствия кворума. Причиной срыва заседания стала пандемия коронавируса – несколько депутатов не явились на заседание, так как контактировали с инфицированным.По информации председателя комитета Ираклия Кадагишвили, заседание будет назначено на следующей неделе. А на пленарное заседание вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий будет вынесен 14-18 февраля.Как разъяснил ранее Кадагишвили, вопрос лишения мандата Хоштария и Нателашвили возник из-за того, что по Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине попускал больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров>>Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе, одного из основателей TBC Bank, виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Помимо оппозиционных депутатов, парламенту предстоит рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшему спикеру Кахе Кучава. Соответствующее заявление экс-главы парламента уже представлено комитету по процедурным вопросам и правилам.Об уходе Кучава с поста председателя парламента Грузии, который он занимал с апреля 2021 года, стало известно 24 декабря. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.Так как Кучава попал в парламент по партийному списку, его в парламенте Грузии сменит следующий из партийного избирательного списка – Гия Цагареишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, каха кучава, шалва папуашвили
Парламент Грузии рассмотрит вопрос лишения мандатов трех оппозиционеров на будущей неделе
Основанием для обсуждения этого вопроса стали пропущенные заседания и судебный приговор
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе – будет рассмотрен в парламенте Грузии на будущей неделе.
Указанный вопрос в понедельник должен был рассмотреть комитет по процедурным вопросам и правилам, однако заседание отложили из-за отсутствия кворума. Причиной срыва заседания стала пандемия коронавируса – несколько депутатов не явились на заседание, так как контактировали с инфицированным.
По информации председателя комитета Ираклия Кадагишвили, заседание будет назначено на следующей неделе. А на пленарное заседание вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий будет вынесен 14-18 февраля.
Как разъяснил ранее Кадагишвили, вопрос лишения мандата Хоштария и Нателашвили возник из-за того, что по Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине попускал больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.
Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда.
Тбилисский городской суд признал Джапаридзе, одного из основателей TBC Bank, виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.
Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
Помимо оппозиционных депутатов, парламенту предстоит рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшему спикеру Кахе Кучава. Соответствующее заявление экс-главы парламента уже представлено комитету по процедурным вопросам и правилам.
Об уходе Кучава с поста председателя парламента Грузии, который он занимал с апреля 2021 года, стало известно 24 декабря. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.
Так как Кучава попал в парламент по партийному списку, его в парламенте Грузии сменит следующий из партийного избирательного списка – Гия Цагареишвили.
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