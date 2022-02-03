https://sputnik-georgia.ru/20220203/pochemu-v-gruzii-podorozhali-avtomobili-264129788.html

Почему в Грузии подорожали автомобили

Почему в Грузии подорожали автомобили

В последнее время подержанные автомобили завозятся в Грузию из США ввиду дешевизны в сравнении с Европой, однако и на американском рынке цены начали расти 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T19:04+0400

2022-02-03T19:04+0400

2022-02-03T19:04+0400

грузия

экономика

аналитика

автомобили

авторынок

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В связи с рекордным ростом цен на легковые автомобили в США, цены на них повысились и в Грузии, заявила Sputnik Грузия основатель компании AutoTrader Georgia Тата Павлиашвили.В 2021 году подержанные автомобили в Америке подорожали примерно на 35%. Учитывая то, что США является лидером по экспорту машин с пробегом, то их стоимость автоматически увеличилась и в Грузии.Кроме того, по ее словам, за последние шесть месяцев, минимум на 500 долларов увеличилась стоимость контейнерной перевозки. Например, если раньше цены колебались от 1,1-1,5 тысяч долларов, сейчас от 1,3-1,9 тысяч долларов до грузинского порта. Также, стоимость транспортировки зависит от штата, из которого высылается машина. Например, из Сиэтла и Калифорнии дороже, чем в других штатах.Auto trader Georgia, молодая компания, на рынке всего 1,5 года. За этот недолгий период, компания довольно успешно устроилась на рынке, завоевала доверие клиентов, и партнеров-дилеров. Машины привозят в основном из США и Канады.Что будет с ценами на автомобили в 2022 году? Мнение автоэксперта >>"В Европе автомобили стоят дороже, поэтому покупаем там лишь в том случае, если это пожелание клиента. Но такое бывает не часто, так как из Европы груз едет дольше, пять и больше месяцев, и редко кто хочет столько ждать", - отметила Палиашвили.По ее словам, пандемия COVID-19 не повлияла на число потребителей.Павлиашвили уверяет, что электромобили не очень популярны в Грузии, исходя из высокой стоимости, а вот гибридные авто от 2013 года выпуска наоборот, становятся все востребованнее.На сегодняшний день большим дискомфортом при покупке автомобиля из США является длительность ожидания импорта. В последние 3-4 месяца морские линии, которые идут в наш регион, приостановлены, акцент сделан в сторону Китая, поэтому кораблей меньше, следовательно машины долго стоят в очереди, чтобы попасть на судно. Теперь загрузка требует месяца и больше.РеэкспортПервое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Во-первых, Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформление документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но часто не старые автомобили из всех стран мира.Автомобили из Грузии вывозят на экспорт в Азербайджан, Армению, Казахстан, Украину, Таджикистан и т.д.Илья Калугин дилер из Украины, представляет компанию "Первое автомобильное агентство". Он специально приехал Грузию, чтобы подобрать автомобили на Руставском авторынке.В Грузии иностранных дилеров привлекает дешевый ремонт, легкие процедуры оформления и возможность посмотреть машину на месте."В Украине рабочая сила и запчасти дороже. Еще один плюс в том, что ты можешь машину посмотреть на месте, это удобнее, чем ждать с Америки не совсем понятно что. Самая продаваемая машина на Украине - Volkswagen Jetta и Volkswagen Passat. Это самые популярные. На втором месте Toyota Camry, на третьем Hundai и Kia", - сказа он.Какие автомобили наиболее популярны в Грузии – данные исследования >>Как видно, автомобильная отрасль в Грузии, несмотря на пандемию, успешно развивается. Даже в условиях повышения стоимости легковых автомобилей, в стране спрос на продукцию есть, что хорошая перспектива для развития местных компаний. Тем не менее, как ожидают многие эксперты, стоимость автомобилей в течении 2022 года вырастит еще больше, а вот как это потом отразится на рынок, пока сказать сложно.

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грузия, экономика, аналитика, автомобили, авторынок