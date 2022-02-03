https://sputnik-georgia.ru/20220203/pochemu-v-gruzii-podorozhali-avtomobili-264129788.html
Почему в Грузии подорожали автомобили
Почему в Грузии подорожали автомобили
В последнее время подержанные автомобили завозятся в Грузию из США ввиду дешевизны в сравнении с Европой, однако и на американском рынке цены начали расти 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T19:04+0400
2022-02-03T19:04+0400
2022-02-03T19:04+0400
грузия
экономика
аналитика
автомобили
авторынок
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В связи с рекордным ростом цен на легковые автомобили в США, цены на них повысились и в Грузии, заявила Sputnik Грузия основатель компании AutoTrader Georgia Тата Павлиашвили.В 2021 году подержанные автомобили в Америке подорожали примерно на 35%. Учитывая то, что США является лидером по экспорту машин с пробегом, то их стоимость автоматически увеличилась и в Грузии.Кроме того, по ее словам, за последние шесть месяцев, минимум на 500 долларов увеличилась стоимость контейнерной перевозки. Например, если раньше цены колебались от 1,1-1,5 тысяч долларов, сейчас от 1,3-1,9 тысяч долларов до грузинского порта. Также, стоимость транспортировки зависит от штата, из которого высылается машина. Например, из Сиэтла и Калифорнии дороже, чем в других штатах.Auto trader Georgia, молодая компания, на рынке всего 1,5 года. За этот недолгий период, компания довольно успешно устроилась на рынке, завоевала доверие клиентов, и партнеров-дилеров. Машины привозят в основном из США и Канады.Что будет с ценами на автомобили в 2022 году? Мнение автоэксперта >>"В Европе автомобили стоят дороже, поэтому покупаем там лишь в том случае, если это пожелание клиента. Но такое бывает не часто, так как из Европы груз едет дольше, пять и больше месяцев, и редко кто хочет столько ждать", - отметила Палиашвили.По ее словам, пандемия COVID-19 не повлияла на число потребителей.Павлиашвили уверяет, что электромобили не очень популярны в Грузии, исходя из высокой стоимости, а вот гибридные авто от 2013 года выпуска наоборот, становятся все востребованнее.На сегодняшний день большим дискомфортом при покупке автомобиля из США является длительность ожидания импорта. В последние 3-4 месяца морские линии, которые идут в наш регион, приостановлены, акцент сделан в сторону Китая, поэтому кораблей меньше, следовательно машины долго стоят в очереди, чтобы попасть на судно. Теперь загрузка требует месяца и больше.РеэкспортПервое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Во-первых, Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформление документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но часто не старые автомобили из всех стран мира.Автомобили из Грузии вывозят на экспорт в Азербайджан, Армению, Казахстан, Украину, Таджикистан и т.д.Илья Калугин дилер из Украины, представляет компанию "Первое автомобильное агентство". Он специально приехал Грузию, чтобы подобрать автомобили на Руставском авторынке.В Грузии иностранных дилеров привлекает дешевый ремонт, легкие процедуры оформления и возможность посмотреть машину на месте."В Украине рабочая сила и запчасти дороже. Еще один плюс в том, что ты можешь машину посмотреть на месте, это удобнее, чем ждать с Америки не совсем понятно что. Самая продаваемая машина на Украине - Volkswagen Jetta и Volkswagen Passat. Это самые популярные. На втором месте Toyota Camry, на третьем Hundai и Kia", - сказа он.Какие автомобили наиболее популярны в Грузии – данные исследования >>Как видно, автомобильная отрасль в Грузии, несмотря на пандемию, успешно развивается. Даже в условиях повышения стоимости легковых автомобилей, в стране спрос на продукцию есть, что хорошая перспектива для развития местных компаний. Тем не менее, как ожидают многие эксперты, стоимость автомобилей в течении 2022 года вырастит еще больше, а вот как это потом отразится на рынок, пока сказать сложно.
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Лиза Шелия
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Шелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg
грузия, экономика, аналитика, автомобили, авторынок
Почему в Грузии подорожали автомобили
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В последнее время подержанные автомобили завозятся в Грузию из США ввиду дешевизны в сравнении с Европой, однако и на американском рынке цены начали расти
В связи с рекордным ростом цен на легковые автомобили в США, цены на них повысились и в Грузии, заявила Sputnik Грузия основатель компании AutoTrader Georgia Тата Павлиашвили.
В 2021 году подержанные автомобили в Америке подорожали примерно на 35%. Учитывая то, что США является лидером по экспорту машин с пробегом, то их стоимость автоматически увеличилась и в Грузии.
"Мы привозим поврежденные машины. За последние два года стоимость автомобилей выросло примерно на 30-40%. И в будущем мы ждем, что цены еще больше повысятся. Причина в том, что в связи с пандемией, и перехода на дистанционную работу и т.д. машины реже бьются, и соответственно, местные страховки не могли продавать автомобили в том объеме, как было в прошлых годах", - заявила Павлиашвили.
Кроме того, по ее словам, за последние шесть месяцев, минимум на 500 долларов увеличилась стоимость контейнерной перевозки. Например, если раньше цены колебались от 1,1-1,5 тысяч долларов, сейчас от 1,3-1,9 тысяч долларов до грузинского порта. Также, стоимость транспортировки зависит от штата, из которого высылается машина. Например, из Сиэтла и Калифорнии дороже, чем в других штатах.
Auto trader Georgia, молодая компания, на рынке всего 1,5 года. За этот недолгий период, компания довольно успешно устроилась на рынке, завоевала доверие клиентов, и партнеров-дилеров. Машины привозят в основном из США и Канады.
"В Европе автомобили стоят дороже, поэтому покупаем там лишь в том случае, если это пожелание клиента. Но такое бывает не часто, так как из Европы груз едет дольше, пять и больше месяцев, и редко кто хочет столько ждать", - отметила Палиашвили.
По ее словам, пандемия COVID-19 не повлияла на число потребителей.
"В Грузии в среднем автовладелец меняет машину раза в два года. На сегодняшний день самый большой спрос на машины стоимостью от 5,5-6 тысяч долларов. Это автомобили марки Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Ford Fusion, Toyota Prius, Toyota Camry", - сказала она.
Павлиашвили уверяет, что электромобили не очень популярны в Грузии, исходя из высокой стоимости, а вот гибридные авто от 2013 года выпуска наоборот, становятся все востребованнее.
На сегодняшний день большим дискомфортом при покупке автомобиля из США является длительность ожидания импорта. В последние 3-4 месяца морские линии, которые идут в наш регион, приостановлены, акцент сделан в сторону Китая, поэтому кораблей меньше, следовательно машины долго стоят в очереди, чтобы попасть на судно. Теперь загрузка требует месяца и больше.
Реэкспорт
Первое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Во-первых, Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформление документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но часто не старые автомобили из всех стран мира.
По данным статистики в 2021 году Грузия импортировала легковые автомобили на сумму 898,8 млн долларов, что на 15% больше чем в 2020. Почти половину вывезли на реэкспорт. Так в прошлом году страна экспортировала легковушки на сумму 456,6 млн долларов что на 13% больше чем в 2020 году.
Автомобили из Грузии вывозят на экспорт в Азербайджан, Армению, Казахстан, Украину, Таджикистан и т.д.
Илья Калугин дилер из Украины, представляет компанию "Первое автомобильное агентство". Он специально приехал Грузию, чтобы подобрать автомобили на Руставском авторынке.
"Люди просят нас посмотреть машины, мы подбираем на месте, скидываем им отчет, и они решают приехать самим и купить то, что мы подобрали, или дать нам задаток. Некоторые машины откупаем для себя с дальнейшей целью продажи", - сказал Илья.
В Грузии иностранных дилеров привлекает дешевый ремонт, легкие процедуры оформления и возможность посмотреть машину на месте.
"В Украине рабочая сила и запчасти дороже. Еще один плюс в том, что ты можешь машину посмотреть на месте, это удобнее, чем ждать с Америки не совсем понятно что. Самая продаваемая машина на Украине - Volkswagen Jetta и Volkswagen Passat. Это самые популярные. На втором месте Toyota Camry, на третьем Hundai и Kia", - сказа он.
Как видно, автомобильная отрасль в Грузии, несмотря на пандемию, успешно развивается. Даже в условиях повышения стоимости легковых автомобилей, в стране спрос на продукцию есть, что хорошая перспектива для развития местных компаний. Тем не менее, как ожидают многие эксперты, стоимость автомобилей в течении 2022 года вырастит еще больше, а вот как это потом отразится на рынок, пока сказать сложно.