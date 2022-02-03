https://sputnik-georgia.ru/20220203/potrebiteli-vyigrayut-ot-proverki-schetov-za-elektroenergiyu-v-tbilisi-otvet-komissii-264122690.html
Потребители выиграют от проверки счетов за электроэнергию в Тбилиси: ответ комиссии
Потребители выиграют от проверки счетов за электроэнергию в Тбилиси: ответ комиссии
GNERC предстоит проверить соответствие счетов и реальных показателей у полумиллиона абонентов Тбилиси 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T16:20+0400
2022-02-03T16:20+0400
2022-02-03T16:29+0400
грузия
новости
общество
энергетика
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
теласи
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Если проверка выявит неправильное начисление сумм на электроэнергию в Тбилиси, разница сядет гражданам в счет трат на следующий месяц, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.GNERC в течение месяца проверит электрораспределительные компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков.При этом он отметил, что GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию и реальных показателей у полумиллиона абонентов Тбилиси.Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" получила штраф в размере 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что она выполнила. В октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления."Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси >>В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, энергетика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, теласи
Потребители выиграют от проверки счетов за электроэнергию в Тбилиси: ответ комиссии
16:20 03.02.2022 (обновлено: 16:29 03.02.2022)
GNERC предстоит проверить соответствие счетов и реальных показателей у полумиллиона абонентов Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Если проверка выявит неправильное начисление сумм на электроэнергию в Тбилиси, разница сядет гражданам в счет трат на следующий месяц, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.
GNERC в течение месяца проверит электрораспределительные компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков.
"Если окажется, что компания начислила гражданам больше положенного, компанию обяжут засчитать переплаченную сумму в счет оплаты следующего месяца. Таким образом, потребители не пострадают", - сказал Нармания журналистам.
При этом он отметил, что GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию и реальных показателей у полумиллиона абонентов Тбилиси.
Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.
Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" получила штраф в размере 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что она выполнила. В октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.
В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.
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