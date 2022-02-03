https://sputnik-georgia.ru/20220203/potrebiteli-vyigrayut-ot-proverki-schetov-za-elektroenergiyu-v-tbilisi-otvet-komissii-264122690.html

Потребители выиграют от проверки счетов за электроэнергию в Тбилиси: ответ комиссии

Потребители выиграют от проверки счетов за электроэнергию в Тбилиси: ответ комиссии

GNERC предстоит проверить соответствие счетов и реальных показателей у полумиллиона абонентов Тбилиси 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T16:20+0400

2022-02-03T16:20+0400

2022-02-03T16:29+0400

грузия

новости

общество

энергетика

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

теласи

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Если проверка выявит неправильное начисление сумм на электроэнергию в Тбилиси, разница сядет гражданам в счет трат на следующий месяц, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.GNERC в течение месяца проверит электрораспределительные компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков.При этом он отметил, что GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию и реальных показателей у полумиллиона абонентов Тбилиси.Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" получила штраф в размере 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что она выполнила. В октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления."Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси >>В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, энергетика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, теласи