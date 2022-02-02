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"Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси
"Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси
В Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии поступило более ста жалоб от абонентов на завышенные счета за электричество 02.02.2022, Sputnik Грузия
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грузия
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тбилиси
электричество
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) проведет проверку в электрораспределительных компаниях Тбилиси "Телмико" и "Теласи" из-з поступивших от населения жалоб на завышенные счета за коммуналку, сообщил член GNERC Георгий Пангани на брифинге.В четверг состоится заседание комиссии, на котором этот вопрос будет рассмотрен в ускоренном порядке, а со следующей недели специальная рабочая группа GNERC приступит к проверке в компаниях.По его словам, в компанию поступило более 100 жалоб от абонентов. Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение&gt;&gt;Как отметил Пангани, нужно будет определить, есть ли нарушения и каковы их масштабы."Насколько нам известно, ни о каких серьезных нарушениях речь не идет, это информация, которую мы получили от компаний", — сказал Пангани.Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь&gt;&gt;Как сообщили представители компаний Национальной комиссии, в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После поступления обращений были исправлены неточности в данных 700 абонентов. Параллельно этому вопросу GNERC начинает изучать правильность начислений населению за воду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, тбилиси, электричество

"Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси

20:01 02.02.2022 (обновлено: 20:32 02.02.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисская электрораспределительная компания "ТЕЛАСИ"
Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии поступило более ста жалоб от абонентов на завышенные счета за электричество
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) проведет проверку в электрораспределительных компаниях Тбилиси "Телмико" и "Теласи" из-з поступивших от населения жалоб на завышенные счета за коммуналку, сообщил член GNERC Георгий Пангани на брифинге.
В четверг состоится заседание комиссии, на котором этот вопрос будет рассмотрен в ускоренном порядке, а со следующей недели специальная рабочая группа GNERC приступит к проверке в компаниях.
"Речь идет о декабрьских и январских начислениях, на которые поступило много жалоб. Граждане заявляют, что они получили завышенные счета", - сказал Пангани.
По его словам, в компанию поступило более 100 жалоб от абонентов.
Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение>>
Как отметил Пангани, нужно будет определить, есть ли нарушения и каковы их масштабы.
"Насколько нам известно, ни о каких серьезных нарушениях речь не идет, это информация, которую мы получили от компаний", — сказал Пангани.
Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь>>
Как сообщили представители компаний Национальной комиссии, в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После поступления обращений были исправлены неточности в данных 700 абонентов.
Параллельно этому вопросу GNERC начинает изучать правильность начислений населению за воду.
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