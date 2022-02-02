https://sputnik-georgia.ru/20220202/elektroraspredelitelnye-kompanii-telmiko-i-telasi-proydut-proverku-264097555.html

"Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси

"Теласи" и "Телмико" ждут проверки из-за жалоб жителей Тбилиси

В Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии поступило более ста жалоб от абонентов на завышенные счета за электричество 02.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) проведет проверку в электрораспределительных компаниях Тбилиси "Телмико" и "Теласи" из-з поступивших от населения жалоб на завышенные счета за коммуналку, сообщил член GNERC Георгий Пангани на брифинге.В четверг состоится заседание комиссии, на котором этот вопрос будет рассмотрен в ускоренном порядке, а со следующей недели специальная рабочая группа GNERC приступит к проверке в компаниях.По его словам, в компанию поступило более 100 жалоб от абонентов. Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение>>Как отметил Пангани, нужно будет определить, есть ли нарушения и каковы их масштабы."Насколько нам известно, ни о каких серьезных нарушениях речь не идет, это информация, которую мы получили от компаний", — сказал Пангани.Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь>>Как сообщили представители компаний Национальной комиссии, в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После поступления обращений были исправлены неточности в данных 700 абонентов. Параллельно этому вопросу GNERC начинает изучать правильность начислений населению за воду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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