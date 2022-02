https://sputnik-georgia.ru/20220203/stali-izvestny-veduschie-evrovideniya---2022-264120023.html

Стали известны ведущие "Евровидения - 2022"

Трио проведет два полуфинала и финал песенного конкурса – они состоятся 10, 12 и 14 мая 03.02.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Известный итальянский певец Мика, а также Лаура Паузини и Алессандро Каттелан станут ведущими песенного конкурса "Евровидение - 2022". Об этом сообщается на сайте мероприятия."Евровидение - 2022" состоится в Турине. Ожидается, что трио проведет два полуфинала и финал песенного конкурса – они запланированы на 10, 12 и 14 мая соответственно.Лаура Паузини – итальянская певица, лауреат множества престижных премий, среди которых "Грэмми" и "Золотой глобус". Она исполнила композицию "Io sì" на 93-й церемонии вручения премии Оскар в 2021 году.Алессандро Каттелан – итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и The X Factor (Италия).Мика – британский певец американo-ливанского происхождения. Он был наставником во французской версии "Голоса" и итальянской версии The X Factor.Представитель Грузии группа Circus Mircus выступит "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965) и Рим (1991). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны. В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

