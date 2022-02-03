https://sputnik-georgia.ru/20220203/vse-o-vaktsinatsii-v-gruzii-264127386.html
Все о вакцинации в Грузии
Все о вакцинации в Грузии
Вакцинация от коронавируса в Грузии добровольная 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T18:29+0400
2022-02-03T18:29+0400
2022-02-03T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. К этому времени двумя дозами вакцины против коронавируса в Грузии привиты 1 224 149 человек, это 42.6% населения страны старше 18 лет. Данные публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.Одной дозой вакцинированы 1 337 957 человек (это 46.6% населения старше 18 лет), бустер-дозой - 172 139 человек.Среди подростков 12-15 лет вакцину против коронавируса сделали 3 936 человек (2.22% населения), полностью вакцинированы 779 (1.57%).До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе>>Среди подростков 16-17 лет вакцинированы одной дозой 12 455 человек (15.36%), а полностью – 10 873 (13.41%).Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer, и 30 марта граждане могли прививаться и этим препаратом. 3 апреля в Грузию поступили 100 тысяч доз китайского препарата Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая. Затем в стране появилась еще одна китайская вакцина Sinovac, использование которой началось 24 мая.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer. Вакцинация в Грузии добровольная.Первичная вакцинация- Прививку от коронавируса могут сделать граждане с 12 лет.- Полная вакцинация – две дозы- Промежуток между вакцинами должен быть не менее 2-3 недель.Бустер-доза- Сделать бустер-дозу могут лица старше 18 лет.- Бустер-дозу делают вакцинами Pfizer, Sinopharm, Sinovac.- Бустер доза делается спустя три месяца после полной дозы вакцинации.Почему важна бустер-доза?- Бустер – это дополнительная доза вакцины против корнавируса. Ее цель сохранить иммунитет к инфекции надолго, поскольку через определенное время после двух доз вакцины иммунитет естественным путем снижается.В Грузии продолжается программа поощрения вакцинации.Лица старше 50 лет в случае первой дозы прививки получают в виде вознаграждения 200 лари (65 долларов), а в случае бустер-дозы – 100 лари (32 доллара).Для вакцинации нужно позвонить на горячую линию Минздрава 1522 или зарегистрироваться на сайте: booking.moh.gov.geПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, общество
Все о вакцинации в Грузии
Вакцинация от коронавируса в Грузии добровольная
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik.
К этому времени двумя дозами вакцины против коронавируса в Грузии привиты 1 224 149 человек, это 42.6% населения страны старше 18 лет. Данные публикует
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.
Одной дозой вакцинированы 1 337 957 человек (это 46.6% населения старше 18 лет), бустер-дозой - 172 139 человек.
Среди подростков 12-15 лет вакцину против коронавируса сделали 3 936 человек (2.22% населения), полностью вакцинированы 779 (1.57%).
Среди подростков 16-17 лет вакцинированы одной дозой 12 455 человек (15.36%), а полностью – 10 873 (13.41%).
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer, и 30 марта граждане могли прививаться и этим препаратом. 3 апреля в Грузию поступили 100 тысяч доз китайского препарата Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая. Затем в стране появилась еще одна китайская вакцина Sinovac, использование которой началось 24 мая.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
Вакцинация в Грузии добровольная.
- Прививку от коронавируса могут сделать граждане с 12 лет.
- Полная вакцинация – две дозы
- Промежуток между вакцинами должен быть не менее 2-3 недель.
- Сделать бустер-дозу могут лица старше 18 лет.
- Бустер-дозу делают вакцинами Pfizer, Sinopharm, Sinovac.
- Бустер доза делается спустя три месяца после полной дозы вакцинации.
Почему важна бустер-доза?
- Бустер – это дополнительная доза вакцины против корнавируса. Ее цель сохранить иммунитет к инфекции надолго, поскольку через определенное время после двух доз вакцины иммунитет естественным путем снижается.
В Грузии продолжается программа поощрения вакцинации.
Лица старше 50 лет в случае первой дозы прививки получают в виде вознаграждения 200 лари (65 долларов), а в случае бустер-дозы – 100 лари (32 доллара).
Для вакцинации нужно позвонить на горячую линию Минздрава 1522 или зарегистрироваться на сайте: booking.moh.gov.ge
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.