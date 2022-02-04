https://sputnik-georgia.ru/20220204/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-22-263-264138606.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 22 263

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 22 263

За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, вылечились 15 575 пациентов, а с начала пандемии – 1 053 966 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T10:49+0400

2022-02-04T10:49+0400

2022-02-04T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 22 263. Скончались 39 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 272 371 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 15 575 человек, с начала пандемии – 1 053 966. Скончались 15 141.До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе>>За сутки сделано 73 821 тест, в том числе 46 355 на антиген и 27 466 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,16%, за последние 14 дней – 25,24%, за последние семь дней – 27,87%.К этому времени в Грузии сделано 2 742 134 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 959.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 5 808, в ковид-гостиницах – 1 958.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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