https://sputnik-georgia.ru/20220204/deputata-parlamenta-gruzii-zhdet-sud-po-delu-o-drake-u-ofisa-natsdvizheniya-264149922.html

Депутата парламента Грузии ждет суд по делу о драке у офиса "Нацдвижения"

Депутата парламента Грузии ждет суд по делу о драке у офиса "Нацдвижения"

Трое участников драки между оппозиционерами и их противниками находятся на свободе под залог

2022-02-04T14:36+0400

2022-02-04T14:36+0400

2022-02-04T14:36+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе и трех участников акции против ЕНД, говорится в сообщении прокуратуры.Дело касается инцидента, который произошел у офиса "Нацдвижения" в городе Рустави 24 октября 2021 года. Противники бывшей правящей партии опротестовывали политику, которую она проводила в прошлом, и участие Киркитадзе в выборах мэра города.По данным следствия, когда у офиса появились члены партии и их сторонники, между ними и участниками акции завязалась драка. Киткитадзе, возмутившись публичным выражением негативного отношения в его адрес, напал на двоих участников акции, чьи имена прокуратура не называет, лишь инициалы В. Б. и О. К.В свою очередь В. Б., О. К. и Ш. М. расправились с двумя сторонниками "Нацдвижения".Уголовное дело возбуждено по статье "насилие".МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави>>Трое противников "Нацдвижения", которые обвиняются в совершении группового насилия, находятся на свободе под залог.Что касается Киркитадзе, прокуратура намерена обратиться к Руставскому городскому суду с ходатайством о применении той же меры пресечения на время следствия, сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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