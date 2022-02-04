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Доллар в Грузии упал ниже уровня в три лари
Доллар в Грузии упал ниже уровня в три лари
За год национальная валюта Грузии по отношению к доллару укрепилась на 10%, сообщил эксперт 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T19:54+0400
2022-02-04T19:54+0400
2022-02-04T20:04+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 февраля в размере 2,9867 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0312 лари по отношению к доллару.Предыдущий раз доллар в Грузии стоил меньше трех лари 9 июня 2020 года.Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе считает, что укрепление национальной валюты продлится до тех пор, пока в Грузии будет наблюдаться экономический рост.По словам эксперта, в текущих процессах основную роль играют два фактора - денежные транзакции трудовых мигрантов и наращивание экспорта."Наши трудовые мигранты в течение года осуществили денежные транзакции на сумму в более чем два миллиарда лари. При этом страна наращивает экспорт товаров, прежде всего агропродукции, что также положительно сказывается на экономических процессах", - сказал Арчвадзе.Сколько валюты прислали мигранты в Грузию в 2021 году >>Как отметил эксперт, по сравнению с предыдущим годом экспорт увеличился на 30%.Для примера Арчвадзе привел данные за 2012 год, когда отрицательное сальдо, речь идет об аграрной продукции, составляло 759 миллионов долларов США. За 9 лет Грузия снизила отрицательное торговое сальдо в 3,6 раза. То есть страна сохранила более полмиллиона долларов.Эксперт выразил надежду, что если экономический рост продолжится и власти будут ориентированы на развитие экспорта, то Грузия может достичь положительного сальдо, что и позволит еще больше укрепиться национальной валюте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Доллар в Грузии упал ниже уровня в три лари
19:54 04.02.2022 (обновлено: 20:04 04.02.2022) Подписаться на
За год национальная валюта Грузии по отношению к доллару укрепилась на 10%, сообщил эксперт
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 февраля в размере 2,9867 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0312 лари по отношению к доллару.
Предыдущий раз доллар в Грузии стоил меньше трех лари 9 июня 2020 года.
Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе считает, что укрепление национальной валюты продлится до тех пор, пока в Грузии будет наблюдаться экономический рост.
"Укрепление национальной валюты это, конечно же, положительное явление. Это показатель макроэкономических процессов. В целом за год национальная валюта Грузии по отношению к доллару укрепилась на 10%. Чем выше экономический рост, тем стабильнее будет укрепляться курс лари", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.
По словам эксперта, в текущих процессах основную роль играют два фактора - денежные транзакции трудовых мигрантов и наращивание экспорта.
"Наши трудовые мигранты в течение года осуществили денежные транзакции на сумму в более чем два миллиарда лари. При этом страна наращивает экспорт товаров, прежде всего агропродукции, что также положительно сказывается на экономических процессах", - сказал Арчвадзе.
Как отметил эксперт, по сравнению с предыдущим годом экспорт увеличился на 30%.
Для примера Арчвадзе привел данные за 2012 год, когда отрицательное сальдо, речь идет об аграрной продукции, составляло 759 миллионов долларов США. За 9 лет Грузия снизила отрицательное торговое сальдо в 3,6 раза. То есть страна сохранила более полмиллиона долларов.
Эксперт выразил надежду, что если экономический рост продолжится и власти будут ориентированы на развитие экспорта, то Грузия может достичь положительного сальдо, что и позволит еще больше укрепиться национальной валюте.
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