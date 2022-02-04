https://sputnik-georgia.ru/20220204/dvukh-doz-dostatochno--ekspert-o-novom-shtamme-koronavirusa-264146250.html

"Двух доз достаточно" – эксперт о новом штамме коронавируса

"Двух доз достаточно" – эксперт о новом штамме коронавируса

С "омикроном" могут справиться и две дозы вакцины – они сохраняют иммунитет против коронавируса в течение трех месяцев 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T13:48+0400

2022-02-04T13:48+0400

2022-02-04T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе утверждает, что двух доз вакцины достаточно для защиты от нового штамма коронавируса "омикрон".Между тем ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью, бустер-дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.По его словам, прививка прежде всего жизненно важна гражданам старше 50 лет."Эта категория граждан должна как можно быстрее вакцинироваться, чтобы встретить подготовленными вторую волну подтипа "омикрона", который уже встречается в Дании и Англии, и сделать если не бустер, то хотя бы вторую дозу", – отметил Зоидзе.Эксперт подчеркнул, что в условиях "омикрона", учитывая его высокую заразность, было сложно прибегнуть к превентивным мерам и избежать массового распространения инфекции."Степень заразности "омикрона" по показателю репродукции приблизительно такая же, как у кори, а, соответственно, защититься от этого штамма практически невозможно", – сказал Зоидзе.Исторический максимум фиксируется не только в Грузии – инфекционист об эпидситуации>>На вопрос завершится ли "омикроном" пандемия коронавируса, Зоидзе ответил, что она завершится только для привитых людей, а для невакцинированных пандемические риски останутся, и они продолжат "игру в русскую рулетку".По его предположениям, в случае массовой вакцинации пандемия завершится летом. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что вакцинация важна не только для завершения пандемии, но и для экономического роста."Экономика – это ожидания, и если в стране вакцинировано 30% населения, туда никто не будет вкладывать деньги", – заявил он.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 24-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч.С начала пандемии в стране зафиксировано уже около 1,3 миллиона случаев инфицирования.По данным на 4 февраля, в Грузии сделано более 2,7 миллиона прививок. Одной дозой вакцинированы более 1,3 миллиона человек (46,6% взрослого населения), а двумя дозами –более 1,2 миллиона (42,6%). Бустер-дозу сделали около 175,8 тысячи человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество