https://sputnik-georgia.ru/20220204/istoricheskiy-maksimum-fiksiruetsya-ne-tolko-v-gruzii---infektsionist-ob-epidsituatsii-264139758.html

Исторический максимум фиксируется не только в Грузии – инфекционист об эпидситуации

Исторический максимум фиксируется не только в Грузии – инфекционист об эпидситуации

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в Грузии увеличился в семь раз, а показатель смертности – снизился в два раза 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T10:28+0400

2022-02-04T10:28+0400

2022-02-04T10:34+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

общество

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Исторический максимум новых случаев коронавируса фиксируется во всем мире и в этом плане Грузия не могла стать исключением, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире Первого канала.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования достигает 27-28 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе>>Церцвадзе считает, что существующие правила достаточны и в их ужесточении нет необходимости, ужесточить нужно контроль за исполнением.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила.Главный инфекционист страны также прокомментировал отмену "зеленых паспортов" и призвал их владельцев не унывать. Он напомнил, что "зеленые паспорта" все еще нужны для выезда за границу."Не имеет значения этот паспорт потребуют где-нибудь в ресторане или в общественном месте, или нет. Если у человека есть "зеленый паспорт", значит он выполнил обязательную рекомендацию, и он защищен от коронавируса, от тяжелого течения заболевания и смерти", – заявил Церцвадзе.Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. Без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения. Но через два месяца межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией пришел к выводу, что в их использовании внутри страны необходимость отпала. Они актуальные лишь при выезде за границу.QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия – 72 часа) или теста на антиген (срок действия – 24 часа). Церцвадзе отметил, что несмотря на рекордно высокие цифры инфицирования, в Грузии ни один пациент не остается без необходимого медицинского обслуживания. По его словам, особенно исправно работает госпитальный сектор. Мобилизовано 8 тысяч мест, из которых в данное время заняты 5,7 тысячи.Инфекционист не исключил, что увеличение новых случаев может продлиться еще две недели. По его словам, максимальное число инфицированных может достичь 30-35 тысяч в день, а затем начнется спад. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-gruzii-iz-infitsirovannykh-patsientov-15-sostavlyayut-deti-264105571.html

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество