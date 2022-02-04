https://sputnik-georgia.ru/20220204/gosinspektor-protiv-parlamenta-gruzii-konstitutsionnyy-sud-dal-khod-delu-264162740.html

Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу

Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу

Толорая оспаривает в суде упразднение ведомства 28 января 2022 года Службы госинспектора 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T19:17+0400

2022-02-04T19:17+0400

2022-02-04T19:20+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

служба государственного инспектора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1e/250491313_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db8413d470349b4de4f0169a24bd1ae6.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял в производство иск главы Службы государственного инспектора Лонды Толорая против парламента Грузии, говорится в сообщении на сайте суда.Парламент Грузии 30 декабря 2021 года утвердил пакет поправок об упразднении Службы государственного инспектора и создании на ее базе двух новых структур - Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы. Новшества вступят в силу с 1 марта 2022 года.Толорая обратилась в Конституционный суд Грузии, чтобы обжаловать законодательные поправки об упразднении ведомства 28 января 2022 года.Как отмечено в сообщении, после прохождения процедуры регистрации конституционного иска, согласно законодательству, дело передано первой коллегии Конституционного суда. А судьей-докладчиком по иску назначен Васил Роинишвили.Информация о рассмотрении или осуществлении иного производства по делу будет распространена после завершения подготовительного этапа, говорится в сообщении.В частности, обжалованы досрочное прекращение полномочий госинспектора, создание двух новых служб после упразднения Службы госинспектора, а также сопутствующие последствия разделения службы, в том числе избрание руководителей новых структур.Вместе с тем, затребовано незамедлительно приостановить действие оспариваемых норм непосредственно до вынесения Конституционным судом окончательного решения по делу.Против принятия соответствующих поправок в ускоренном порядке, помимо госинспектора, выступили омбудсмен и оппозиция. Не согласна была с решением и президент, но она все же подписала законопроект.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Толорая обратилась в суд из-за упразднения Службы госинспектора Грузии>>Исходя из этого, существование Службы государственного инспектора, по словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, является неконституционным.Между тем, 24 января прошли первые заседания конкурсных комиссий по отбору кандидатов на пост руководителей новых структур - Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы, при участии премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили.По словам главы правительства, среди критериев, которыми будут руководствоваться комиссии, - не менее чем пятилетний опыт работы в системе правосудия, правоохранительных органах или в сфере защиты прав человека.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, служба государственного инспектора