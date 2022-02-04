https://sputnik-georgia.ru/20220204/izdan-ukaz-o-subsidii-na-elektroenergiyu-i-vodu-v-gruzii-264158057.html

Издан указ о субсидии на электроэнергию и воду в Грузии

Издан указ о субсидии на электроэнергию и воду в Грузии

Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января на 3,5 тетри за 1 кВт/час 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T17:59+0400

2022-02-04T17:59+0400

2022-02-04T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Правительство Грузии издало указ, согласно которому государство до конца года года будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого для определенных категорий граждан.По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили льготы предусмотрены для граждан со статусом социально незащищенного лица. Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час.Субсидию вне зависимости от объема потребляемой электроэнергии получат неимущие семьи, чей рейтинговый балл по шкале благосостояния составляет 70 000 или меньше. Они будут оплачивать электроэнергию на 3,5 тетри за 1 кВт/час меньше, чем те, кому льготы не полагаются.Что касается тех неимущих, чей рейтинговый балл от 70 000 до 150 000, разница между тарифами будет оплачена государством лишь при потреблении до 200 кВт/ч в течение месяца.Государство потратит миллионы на оплату электроэнергии населению Грузии>>Эти льготы полагаются семьям (помимо проживающих в Тбилиси) в течение всего 2022 года, если все это время они будут числиться в базе неимущих. Что касается зарегистрированных в Тбилиси семей, они будут получать субсидию от государства с 1 апреля по 31 октября.Семьи с баллами 70 000 или меньше, которые проживают в Тбилиси, Рустави или Мцхета, с января по декабрь 2022 года года получат субсидию на питьевую воду в размере максимум 100 лари (около 33 доллара), говорится в сообщении на сайте правительства.На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 310 тысяч социально незащищенных семей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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