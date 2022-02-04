https://sputnik-georgia.ru/20220204/odnomu-iz-liderov-oppozitsii-v-gruzii-predyavleno-obvinenie-264167630.html

Одному из лидеров оппозиции в Грузии предъявлено обвинение

Одному из лидеров оппозиции в Грузии предъявлено обвинение

Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении к оппозиционеру меры пресечения в виде залога на время следствия 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T21:25+0400

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2022-02-04T21:56+0400

грузия

новости

происшествия

руставский городской суд

единое нацдвижение

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Одному из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Давиду Киркитадзе предъявлено обвинение по статье "насилие".Дело касается инцидента, который произошел у офиса "Нацдвижения" в городе Рустави 24 октября 2021 года. Противники бывшей правящей партии опротестовывали политику, которую она проводила в прошлом, и участие Киркитадзе в выборах мэра города. По данным следствия, когда у офиса появились члены партии и их сторонники, между ними и участниками акции завязалась драка. Киткитадзе, возмутившись публичным выражением негативного отношения в его адрес, напал на двоих участников акции, чьи имена прокуратура не называет.Давид Киркитадзе не согласен с обвинением и говорит, что дело политически мотивировано.Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе и трех участников акции против ЕНД. Уголовное дело возбуждено по статье "насилие".Трое противников "Нацдвижения", которые обвиняются в совершении группового насилия, находятся на свободе под залог.Что касается Киркитадзе, то прокуратура намерена обратиться к Руставскому городскому суду с ходатайством о применении той же меры пресечения на время следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, руставский городской суд, единое нацдвижение, генеральная прокуратура грузии