https://sputnik-georgia.ru/20220204/odnomu-iz-liderov-oppozitsii-v-gruzii-predyavleno-obvinenie-264167630.html
Одному из лидеров оппозиции в Грузии предъявлено обвинение
Одному из лидеров оппозиции в Грузии предъявлено обвинение
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении к оппозиционеру меры пресечения в виде залога на время следствия 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T21:25+0400
2022-02-04T21:25+0400
2022-02-04T21:56+0400
грузия
новости
происшествия
руставский городской суд
единое нацдвижение
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Одному из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Давиду Киркитадзе предъявлено обвинение по статье "насилие".Дело касается инцидента, который произошел у офиса "Нацдвижения" в городе Рустави 24 октября 2021 года. Противники бывшей правящей партии опротестовывали политику, которую она проводила в прошлом, и участие Киркитадзе в выборах мэра города. По данным следствия, когда у офиса появились члены партии и их сторонники, между ними и участниками акции завязалась драка. Киткитадзе, возмутившись публичным выражением негативного отношения в его адрес, напал на двоих участников акции, чьи имена прокуратура не называет.Давид Киркитадзе не согласен с обвинением и говорит, что дело политически мотивировано.Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе и трех участников акции против ЕНД. Уголовное дело возбуждено по статье "насилие".Трое противников "Нацдвижения", которые обвиняются в совершении группового насилия, находятся на свободе под залог.Что касается Киркитадзе, то прокуратура намерена обратиться к Руставскому городскому суду с ходатайством о применении той же меры пресечения на время следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, руставский городской суд, единое нацдвижение, генеральная прокуратура грузии
Одному из лидеров оппозиции в Грузии предъявлено обвинение
21:25 04.02.2022 (обновлено: 21:56 04.02.2022) Подписаться на
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении к оппозиционеру меры пресечения в виде залога на время следствия
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Одному из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Давиду Киркитадзе предъявлено обвинение по статье "насилие".
Дело касается инцидента, который произошел у офиса "Нацдвижения" в городе Рустави 24 октября 2021 года. Противники бывшей правящей партии опротестовывали политику, которую она проводила в прошлом, и участие Киркитадзе в выборах мэра города.
По данным следствия, когда у офиса появились члены партии и их сторонники, между ними и участниками акции завязалась драка. Киткитадзе, возмутившись публичным выражением негативного отношения в его адрес, напал на двоих участников акции, чьи имена прокуратура не называет.
Давид Киркитадзе не согласен с обвинением и говорит, что дело политически мотивировано.
"Эти позорные люди, поручили одному из филиалов "Грузинской мечты", который, к сожалению, превращен в политическую жандармерию, - поручили, и они вынесли это позорное постановление", - сказал Киркитадзе в эфире Первого канала.
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе и трех участников акции против ЕНД. Уголовное дело возбуждено по статье "насилие".
Трое противников "Нацдвижения", которые обвиняются в совершении группового насилия, находятся на свободе под залог.
Что касается Киркитадзе, то прокуратура намерена обратиться к Руставскому городскому суду с ходатайством о применении той же меры пресечения на время следствия.
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