https://sputnik-georgia.ru/20220131/u-nikh-odna-tsel---partiyu-gakhariya-obvinili-v-koalitsii-s-natsdvizheniem-264032603.html

"У них одна цель" - партию Гахария обвинили в коалиции с "Нацдвижением"

"У них одна цель" - партию Гахария обвинили в коалиции с "Нацдвижением"

Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения", еще три мандата досталось партии... 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T20:21+0400

2022-01-31T20:21+0400

2022-01-31T20:31+0400

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георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" официально оформили коалицию в Рустави, заявила мэр города Нино Лацабидзе на брифинге.Заявление Лацабидзе сделала в связи с избранием члена партии "Для Грузии" Нодара Шерозия на пост сакребуло (совещательный орган) Рустави. В понедельник кандидатуру Шерозия, помимо трех членов партии Гахария, поддержали 15 депутатов от ЕНД. В голосовании не участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По ее словам, жители Рустави выразили ей доверие для того, чтобы город стал более здоровым, комфортным и развитым. Запланировано много жизненно важных проектов, которые будут способствовать развитию Рустави и сделают повседневную жизнь горожан лучше, отметила она.Представитель партии Гахария возглавил сакребуло Рустави >>"Если оппозиция их не утвердит, то это будет прямым посланием того, что их не беспокоит судьба нашего города и наших граждан и что интересуют только узкопартийные интересы и постоянный политический саботаж", - заявила Лацабидзе.Бойкот представленных в сакребуло проектов будет означать ни что иное, как предательство Рустави и руставцев, подчеркнула она.Сакребуло Рустави оказалось в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция.Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями >>Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии Гахария.Ранее представили партии экс-премьера возглавили совещательные органы района Чхороцку и Цаленджиха.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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