https://sputnik-georgia.ru/20220204/opolzen-na-zapade-gruzii-desyatki-semey-otrezany-ot-vneshnego-mira-264141310.html
Оползень на западе Грузии: десятки семей отрезаны от внешнего мира
Оползень на западе Грузии: десятки семей отрезаны от внешнего мира
Оползень заблокировал дорогу, ведущую в село Земохети в Гурии 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T11:41+0400
2022-02-04T11:41+0400
2022-02-04T11:50+0400
грузия
новости
погода
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251276317_0:34:1000:597_1920x0_80_0_0_0dfd038b54db2030e0fa31d36f8a9787.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Уже второй день около 40 семей остаются отрезанными от внешнего мира в селе Земохети в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2".Оползень сошел в селе Земохети Чохатаурского района в четверг. В результате дорога в село была полностью заблокирована.На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено>>С утра на месте продолжают работать специалисты, в том числе и геологи. Мобилизованы все соответствующие службы, чтобы в ближайшее время восстановить поврежденный участок дороги и обеспечить беспрепятственное передвижение местных жителей. "До 40 семей отрезаны от внешнего мира. На месте работает группа геологов, специалисты. Мы пытаемся решить эту проблему в ближайшее время", – заявил мэр Чохатаури Давид ШарашидзеОползневые процессы в селе Земохети были вызваны обильными осадками и интенсивным снегопадом в течение всего января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251276317_79:0:920:631_1920x0_80_0_0_ec4ddae77e63032fe4174bf6bd141c8a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, происшествия
Оползень на западе Грузии: десятки семей отрезаны от внешнего мира
11:41 04.02.2022 (обновлено: 11:50 04.02.2022) Подписаться на
Оползень заблокировал дорогу, ведущую в село Земохети в Гурии
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Уже второй день около 40 семей остаются отрезанными от внешнего мира в селе Земохети в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
Оползень сошел в селе Земохети Чохатаурского района в четверг. В результате дорога в село была полностью заблокирована.
С утра на месте продолжают работать специалисты, в том числе и геологи. Мобилизованы все соответствующие службы, чтобы в ближайшее время восстановить поврежденный участок дороги и обеспечить беспрепятственное передвижение местных жителей.
"До 40 семей отрезаны от внешнего мира. На месте работает группа геологов, специалисты. Мы пытаемся решить эту проблему в ближайшее время", – заявил мэр Чохатаури Давид Шарашидзе
Оползневые процессы в селе Земохети были вызваны обильными осадками и интенсивным снегопадом в течение всего января.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.