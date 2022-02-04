https://sputnik-georgia.ru/20220204/opolzen-na-zapade-gruzii-desyatki-semey-otrezany-ot-vneshnego-mira-264141310.html

Оползень на западе Грузии: десятки семей отрезаны от внешнего мира

Оползень на западе Грузии: десятки семей отрезаны от внешнего мира

Оползень заблокировал дорогу, ведущую в село Земохети в Гурии 04.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Уже второй день около 40 семей остаются отрезанными от внешнего мира в селе Земохети в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2".Оползень сошел в селе Земохети Чохатаурского района в четверг. В результате дорога в село была полностью заблокирована.На дороге Батуми-Ахалцихе сошел оползень: движение остановлено>>С утра на месте продолжают работать специалисты, в том числе и геологи. Мобилизованы все соответствующие службы, чтобы в ближайшее время восстановить поврежденный участок дороги и обеспечить беспрепятственное передвижение местных жителей. "До 40 семей отрезаны от внешнего мира. На месте работает группа геологов, специалисты. Мы пытаемся решить эту проблему в ближайшее время", – заявил мэр Чохатаури Давид ШарашидзеОползневые процессы в селе Земохети были вызваны обильными осадками и интенсивным снегопадом в течение всего января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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