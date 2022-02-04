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Оппозиционный политик Тамаз Мечиаури борется с коронавирусом
Оппозиционный политик Тамаз Мечиаури борется с коронавирусом
Состояние бывшего депутата парламента и бывшего мэра Тианети тяжелое - он помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T18:46+0400
2022-02-04T18:46+0400
2022-02-04T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии и бывший мэр Тианети Тамаз Мечиаури борется с коронавирусом - он помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники в Тбилиси, об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Заза Мечиаури.Он благодарит медперсонал клиники и лично директора клиники Левана Ратиани за то, что они самоотверженно борются за жизнь его отца. Состояние Мечиаури тяжелое."Омикрон" подтвержден у премьер-министра Грузии>>27 января Тамаз Мечиаури написал на собственной странице в соцсети, что у него подтвердился коронавирус и он помещен в больницу.Тамаз Мечиаури бывший член "Грузинской мечты", который после ухода из правящей команды сформировал новую партию "За единую Грузию". Затем он баллотировался в мэры Тианети и победил на выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Оппозиционный политик Тамаз Мечиаури борется с коронавирусом
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Состояние бывшего депутата парламента и бывшего мэра Тианети тяжелое - он помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии и бывший мэр Тианети Тамаз Мечиаури борется с коронавирусом - он помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники в Тбилиси, об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Заза Мечиаури.
Он благодарит медперсонал клиники и лично директора клиники Левана Ратиани за то, что они самоотверженно борются за жизнь его отца. Состояние Мечиаури тяжелое.
"Спасибо всем, кто близко к сердцу принял состояние отца. Огромное спасибо медперсоналу под руководством Левана Ратиани, который самоотверженно борется за спасение его жизни... Верю, что ему поможет и молитва Патриарха, и все будет хорошо", - пишет Заза Мечиаури.
27 января Тамаз Мечиаури написал на собственной странице в соцсети, что у него подтвердился коронавирус и он помещен в больницу.
Тамаз Мечиаури бывший член "Грузинской мечты", который после ухода из правящей команды сформировал новую партию "За единую Грузию". Затем он баллотировался в мэры Тианети и победил на выборах.
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