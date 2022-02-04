https://sputnik-georgia.ru/20220204/shengeliya-ne-sygraet-za-tsska-v-matche-evroligi-protiv-alby-264159867.html

Шенгелия не сыграет за ЦСКА в матче Евролиги против "Альбы"

Шенгелия не сыграет за ЦСКА в матче Евролиги против "Альбы"

Грузинский форвард получил повреждение 21 января в матче Евролиги против миланской "Олимпии" 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T17:44+0400

2022-02-04T17:44+0400

2022-02-04T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия не сможет помочь своему клубу в матче Евролиги против берлинской "Альбы", который состоится 4 февраля в Москве."Шенгелия пока не восстановился после травмы мышцы ноги", - говорится в сообщении на официальном сайте "армейцев".Грузинский форвард получил повреждение 21 января в матче Евролиги против миланской "Олимпии" (57:67). Из-за травмы Шенгелия был вынужден пропустить две игры ЦСКА в Евролиге, против УНИКС-а (86:75) и "Анадолу Эфес" (97:99), а также одну встречу в рамках Единой Лиги ВТБ против "Калева" (104:62).Шенгелия может пропустить матчи сборной Грузии по баскетболу в феврале >>После XXII туров в Евролиге ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Срок соглашения между "армейцами" и грузинским форвардом рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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