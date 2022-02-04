Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220204/v-tbilisi-protestuyut-protiv-rosta-tsen-264156883.html
В Тбилиси протестуют против роста цен
В Тбилиси протестуют против роста цен
Акцию-перфоманс устроила у правительственной канцелярии партия "Для народа" 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T16:32+0400
2022-02-04T16:34+0400
грузия
новости
акция
цены
экономика
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264149609_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eeaffb251a12382d26e18982b78c8899.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Для народа" устроила акцию-перфоманс перед правительственной канцелярией в Тбилиси и опротестовала рост цен в стране и в первую очередь подорожание продуктов питания, сообщает корр. Sputnik с места событий.По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%."Мы принесли с собой веревку как символ того, как власти душат народ. Такие продукты, как мясо и сыр, стали для людей абстракцией. К сожалению, власти уже который год не слышат голоса народа", - заявила член партии Нино Цуладзе.Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен&gt;&gt;По ее словам, цены на продукты питания растут настолько быстро, что за ними не удается поспевать.Как отмечают участники акции, Грузия становится похожа на Мексику, где 97% - это бедные, а 3% - элита, использующая для передвижения частные вертолеты.Протестующие принесли к зданию канцелярии яйца, растительное масло, зелень и овощи. Они попытались пронести подорожавшие продукты в само знание канцелярии, но путь им преградила охрана.Участники акции опротестовали и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в Тбилиси. Это, на их взгляд, еще больше ударит по карману населения.Собравшиеся пообещали сделать акции перманентными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264149609_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_dd4deb648eacd2db4beca8933a1e5c29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, акция, цены, экономика, тбилиси

В Тбилиси протестуют против роста цен

16:32 04.02.2022 (обновлено: 16:34 04.02.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против повышения цен у здания канцелярии Грузии 4 февраля 2022 года
Акция протеста против повышения цен у здания канцелярии Грузии 4 февраля 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Акцию-перфоманс устроила у правительственной канцелярии партия "Для народа"
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Для народа" устроила акцию-перфоманс перед правительственной канцелярией в Тбилиси и опротестовала рост цен в стране и в первую очередь подорожание продуктов питания, сообщает корр. Sputnik с места событий.
По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.
"Мы принесли с собой веревку как символ того, как власти душат народ. Такие продукты, как мясо и сыр, стали для людей абстракцией. К сожалению, власти уже который год не слышат голоса народа", - заявила член партии Нино Цуладзе.
Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен>>
По ее словам, цены на продукты питания растут настолько быстро, что за ними не удается поспевать.
Как отмечают участники акции, Грузия становится похожа на Мексику, где 97% - это бедные, а 3% - элита, использующая для передвижения частные вертолеты.
Протестующие принесли к зданию канцелярии яйца, растительное масло, зелень и овощи. Они попытались пронести подорожавшие продукты в само знание канцелярии, но путь им преградила охрана.
Участники акции опротестовали и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в Тбилиси. Это, на их взгляд, еще больше ударит по карману населения.
Собравшиеся пообещали сделать акции перманентными.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский