https://sputnik-georgia.ru/20220204/v-tbilisi-protestuyut-protiv-rosta-tsen-264156883.html

В Тбилиси протестуют против роста цен

В Тбилиси протестуют против роста цен

Акцию-перфоманс устроила у правительственной канцелярии партия "Для народа" 04.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Для народа" устроила акцию-перфоманс перед правительственной канцелярией в Тбилиси и опротестовала рост цен в стране и в первую очередь подорожание продуктов питания, сообщает корр. Sputnik с места событий.По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%."Мы принесли с собой веревку как символ того, как власти душат народ. Такие продукты, как мясо и сыр, стали для людей абстракцией. К сожалению, власти уже который год не слышат голоса народа", - заявила член партии Нино Цуладзе.Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен>>По ее словам, цены на продукты питания растут настолько быстро, что за ними не удается поспевать.Как отмечают участники акции, Грузия становится похожа на Мексику, где 97% - это бедные, а 3% - элита, использующая для передвижения частные вертолеты.Протестующие принесли к зданию канцелярии яйца, растительное масло, зелень и овощи. Они попытались пронести подорожавшие продукты в само знание канцелярии, но путь им преградила охрана.Участники акции опротестовали и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в Тбилиси. Это, на их взгляд, еще больше ударит по карману населения.Собравшиеся пообещали сделать акции перманентными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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