https://sputnik-georgia.ru/20220204/vlasti-i-oppozitsiya-gruzii-popytayutsya-dogovoritsya-po-sudebnoy-reforme-264170616.html

Власти и оппозиция Грузии попытаются договорится по судебной реформе

Власти и оппозиция Грузии попытаются договорится по судебной реформе

В правящей партии не исключают, что будут вопросы, по которым с оппозицией удастся договориться 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T23:42+0400

2022-02-04T23:42+0400

2022-02-04T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Парламентская оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" договорились представить каждый свое видение проблем, которые остро стоят в судебной системе, заявил один из лидеров "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе после встречи большинства и оппозиции в парламенте.Представительство ЕС призвало грузинские власти поспособствовать независимости судебной системы, в том числе Высшего совета юстиции, и укрепить ее качество путем широких инклюзивных реформ, согласованных между партиями. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.По его словам, оппозиция приводит не только субъективные оценки, но и обоснованные аргументы в пользу того, что проблемы в судебной системе существуют."В прошлом году страна потеряла 300 миллионов лари из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, за которую была ответственна "Грузинская мечта". Каждый из нас потеряет намного больше, если судебная реформа, которую ждут от нас западные партнеры, не будет проведена", - сказал Джапаридзе.По словам председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, он не исключает, что будут вопросы, по которым власти с оппозицией все-таки договорятся.По его словам, если сторонам удастся договорится по некоторым вопросам, то правящая партия инициирует изменения.Парламент Грузии в третьем окончательном чтении 30 декабря прошлого года утвердил поправки в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей - понижение в должности на пять лет и отправка на обучение. Кроме того, согласно поправкам, судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности в том числе за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Следить за дисциплиной судей отныне будет независимый инспектор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211229/parlament-gruzii-utverdil-sudebnuyu-reformu-v-pervom-chtenii-263262398.html

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