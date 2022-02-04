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Власти и оппозиция Грузии попытаются договорится по судебной реформе
Власти и оппозиция Грузии попытаются договорится по судебной реформе
В правящей партии не исключают, что будут вопросы, по которым с оппозицией удастся договориться 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T23:42+0400
2022-02-04T23:42+0400
2022-02-04T23:46+0400
грузия
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парламент грузии
грузинская мечта
мамука мдинарадзе
оппозиция
судебная реформа
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Парламентская оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" договорились представить каждый свое видение проблем, которые остро стоят в судебной системе, заявил один из лидеров "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе после встречи большинства и оппозиции в парламенте.Представительство ЕС призвало грузинские власти поспособствовать независимости судебной системы, в том числе Высшего совета юстиции, и укрепить ее качество путем широких инклюзивных реформ, согласованных между партиями. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.По его словам, оппозиция приводит не только субъективные оценки, но и обоснованные аргументы в пользу того, что проблемы в судебной системе существуют."В прошлом году страна потеряла 300 миллионов лари из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, за которую была ответственна "Грузинская мечта". Каждый из нас потеряет намного больше, если судебная реформа, которую ждут от нас западные партнеры, не будет проведена", - сказал Джапаридзе.По словам председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, он не исключает, что будут вопросы, по которым власти с оппозицией все-таки договорятся.По его словам, если сторонам удастся договорится по некоторым вопросам, то правящая партия инициирует изменения.Парламент Грузии в третьем окончательном чтении 30 декабря прошлого года утвердил поправки в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей - понижение в должности на пять лет и отправка на обучение. Кроме того, согласно поправкам, судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности в том числе за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Следить за дисциплиной судей отныне будет независимый инспектор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, парламент грузии, грузинская мечта, мамука мдинарадзе, оппозиция, судебная реформа
Власти и оппозиция Грузии попытаются договорится по судебной реформе
23:42 04.02.2022 (обновлено: 23:46 04.02.2022) Подписаться на
В правящей партии не исключают, что будут вопросы, по которым с оппозицией удастся договориться
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Парламентская оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" договорились представить каждый свое видение проблем, которые остро стоят в судебной системе, заявил один из лидеров "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе после встречи большинства и оппозиции в парламенте.
Представительство ЕС призвало грузинские власти поспособствовать независимости судебной системы, в том числе Высшего совета юстиции, и укрепить ее качество путем широких инклюзивных реформ, согласованных между партиями. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.
"У нас не только есть видение судебной реформы, но также мы зарегистрировали поправки в "Закон об общих судах". Это очень серьезный законопроект, который является решением ситуации, в которой мы находимся сегодня. Сегодня мы договорились представить наше видение остро стоящих в судебной системе проблем и пути устранения которых мы предложим "Грузинской мечте", - заявил Джапаридзе журналистам.
По его словам, оппозиция приводит не только субъективные оценки, но и обоснованные аргументы в пользу того, что проблемы в судебной системе существуют.
"В прошлом году страна потеряла 300 миллионов лари из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, за которую была ответственна "Грузинская мечта". Каждый из нас потеряет намного больше, если судебная реформа, которую ждут от нас западные партнеры, не будет проведена", - сказал Джапаридзе.
По словам председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, он не исключает, что будут вопросы, по которым власти с оппозицией все-таки договорятся.
"Мы решили в течение месяца представить оценочный и, в какой-то степени, аналитический документ, который будет охватывать все четыре волны судебной реформы", — заявил Мдинарадзе .
По его словам, если сторонам удастся договорится по некоторым вопросам, то правящая партия инициирует изменения.
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении 30 декабря прошлого года утвердил поправки в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей - понижение в должности на пять лет и отправка на обучение. Кроме того, согласно поправкам, судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности в том числе за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Следить за дисциплиной судей отныне будет независимый инспектор.
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