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"Я бы сошла с ума": попугай идеально имитирует мелодию звонка айфона – видео
"Я бы сошла с ума": попугай идеально имитирует мелодию звонка айфона – видео
"Если попугай выучит мелодию звонка будильника, то будет полезным и по утрам", – пошутил один из комментаторов 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T10:37+0400
2022-02-04T10:37+0400
2022-02-04T10:54+0400
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Этот благородный зелено-красный попугай по имени Гуччи живет в Индии. На кадрах видно, как он сидит на клетке и поет мелодию звонка айфона, а хозяин его гладит.Пользователи Сети не смогли пройти мимо видео и оставили забавные комментарии."Если она выучит мелодию звонка будильника, то будет полезной и по утрам", – написал в комментариях один из пользователей."Теперь придется менять мелодию звонка на телефоне", – добавил другой."Через какое-то время меня бы это жутко взбесило", – высказалась участница беседы.Смотрите на видео также:
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"Я бы сошла с ума": попугай идеально имитирует мелодию звонка айфона – видео
10:37 04.02.2022 (обновлено: 10:54 04.02.2022) Подписаться на
"Если попугай выучит мелодию звонка будильника, то будет полезным и по утрам", – пошутил один из комментаторов
Этот благородный зелено-красный попугай по имени Гуччи живет в Индии. На кадрах видно, как он сидит на клетке и поет мелодию звонка айфона, а хозяин его гладит.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо видео и оставили забавные комментарии.
"Если она выучит мелодию звонка будильника, то будет полезной и по утрам", – написал в комментариях один из пользователей.
"Теперь придется менять мелодию звонка на телефоне", – добавил другой.
"Через какое-то время меня бы это жутко взбесило", – высказалась участница беседы.
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