https://sputnik-georgia.ru/20220204/ya-by-soshla-s-uma-popugay-idealno-imitiruet-melodiyu-zvonka-ayfona--video-264140391.html

"Я бы сошла с ума": попугай идеально имитирует мелодию звонка айфона – видео

"Я бы сошла с ума": попугай идеально имитирует мелодию звонка айфона – видео

"Если попугай выучит мелодию звонка будильника, то будет полезным и по утрам", – пошутил один из комментаторов 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T10:37+0400

2022-02-04T10:37+0400

2022-02-04T10:54+0400

видеоклуб

вирусные видео

смешные видео

видео с животными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264140193_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_25886951bf81142b45dbe085db0f8692.png

Этот благородный зелено-красный попугай по имени Гуччи живет в Индии. На кадрах видно, как он сидит на клетке и поет мелодию звонка айфона, а хозяин его гладит.Пользователи Сети не смогли пройти мимо видео и оставили забавные комментарии."Если она выучит мелодию звонка будильника, то будет полезной и по утрам", – написал в комментариях один из пользователей."Теперь придется менять мелодию звонка на телефоне", – добавил другой."Через какое-то время меня бы это жутко взбесило", – высказалась участница беседы.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными